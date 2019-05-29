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Генпрокурор РФ прокомментировал срывы программ капитального ремонта

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В Генпрокуратуре РФ прокомментировали срывы программ капитального ремонта

Москва, 29 мая. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в рамках «правительственного часа» в Государственной думе рассказал о самых распространенных нарушениях при осуществлении программ капитального ремонта многоквартирных домов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Программа капитального ремонта ежегодно в полном объеме не выполняется, собранные с населения денежные средства не используются по назначению, — отметил Юрий Чайка. — Сами программы формируются с существенными недостатками».

По данным Генпрокуратуры, в планах модернизации оказываются дома, которые давно пора снести, но деньги на капитальный ремонт с жителей все равно собираются. Так, по решению прокуратуры прекращен сбор средств и организован возврат денег жителям домов в Адыгее и Ростовской области. Генпрокурор России также рассказал о нарушениях при отборе подрядных организаций, слабом контроле со стороны региональных операторов, некачественном ремонте с нарушением технологий и срывом сроков и хищениях денег россиян в Самарской, Ульяновской, Орловской и других областях России.

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Автор: Евгения Авраменко
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