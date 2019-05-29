В Росавиации отреагировали на заявление Чайки о безопасности полетов в РФ

Москва, 29 мая. Росавиация планирует пересмотреть нормативные документы после заявления генерального прокурора РФ Юрия Чайки о том, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в Росавиации в среду.

Выступление Чайки, по словам собеседника ФАН, стало новостью для ведомства. Источник уточнил, что проверка в структуре проводилась, однако ее результаты не озвучивались. В настоящее время в Росавиации не понимают, последуют ли за заявлением Чайки увольнения, однако сотрудники уверены, что нормативные документы точно будут пересмотрены.

Как отметил источник ФАН, основная проблема сегодня заключается в том, что все посты в Росавиации занимают люди, которые никакого отношения к летному делу не имеют.

Ранее, выступая в Госдуме, генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что действующая сегодня в России госпрограмма обеспечения безопасности полетов не отвечает нормам международной безопасности. В частности, не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов.

Как передавал корреспондент Федерального агентства новостей, Чайка пояснил, что проблемы в российской авиационной отрасли обнаружила авиакатастрофа с лайнером SSJ-100, которая произошла 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» и унесла жизнь 41 человека.