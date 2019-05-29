В Крыму рассказали, как ВСУ избежали «севастопольского котла»

Севастополь, 29 мая. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик опроверг заявление бывшего начальника Генштаба ВС Украины Владимира Заманы о том, что украинский десант якобы планировал высадиться в Крыму в марте 2014 года.

Белик напомнил, что все расположенные на полуострове украинские воинские части сложили оружие, не желая воевать, местное население было настроено против украинской власти, а хорошо подготовленные российские войска обеспечивали безопасность. В этих обстоятельствах десантирование закончилось бы полным разгромом украинских сил, уверен депутат.

«Действия украинского десанта на откровенно враждебной для них территории закончились бы очень печально, и весь мир тогда бы услышал понятие «Севастопольский котел». И украинские генералы прекрасно понимали, что вместо парада победителей будет марш военнопленных», — отметил он.

Белик подчеркнул, что все разговоры украинских официальных лиц о якобы отмененной операции по «разблокированию» Крыма является перекладыванием вины друг на друга.

Накануне генерал Замана заявил, что украинский десант якобы собирался высадиться в Крыму, чтобы «разблокировать» воинские части, однако в последний момент приказ был отменен. При этом бывший начальник Генштаба признался, что не видел никаких документов, подтверждающих эту версию, а про самому операцию узнал из разговоров с официальными лицами.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.