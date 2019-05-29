Москва, 29 мая. Самыми востребованными профессиями в России являются продавец-кассир и повар. Об этом рассказала руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Эксперт рассказала о зарплатах представителей самых востребованных профессий в Москве. По ее словам, заработная плата у представителей этой профессии далеко не заоблачная. В Москве продавец-кассир в среднем получает около 20–40 тысяч рублей. Доходы поваров в российской столице зависят от того, какую квалификацию имеет специалист.

Как пишет KP.Ru, у шеф-поваров доход может доходить до 150 тысяч рублей. При этом немного улучшилась ситуация с оплатой труда учителей, специальность педагога заняла третье место в рейтинге самых востребованных профессий. Представителям учебных заведений подняли оклады, но все по-прежнему зависит от школы. Игнатова уточнила, что при расчете заработной платы учителей учитывают, сколько учеников в классе. В среднем учителя в Москве получают не менее 50 тысяч рублей в месяц.

По словам руководителя проекта российской компании HeadHunter «Банк данных заработных плат» Натальи Даниной, спрос на рабочие специальности на российском рынке существенно увеличился в 2018 году.

Ранее эксперты Национального агентства финансовых исследований назвали самые прибыльные профессии и регионы России. Специалисты проанализировали уровень зарплат по секторам экономики и федеральным округам. Выяснилось, что больше всего в России зарабатывают финансисты. Их заработки в среднем выше средних зарплат по стране, они получают около 87 991 рубля. На втором месте – сотрудники предприятий в сфере добычи полезных ископаемых — 86 982 рубля, а также информации и связи — 70 839.

При этом меньше всего за свой труд получают работники гостиниц и общественного питания. Их доход вдвое меньше средней зарплаты по стране (25 842 рубля).

Номинальная средняя зарплата в 2018 году по России за полугодие составила 42 521 рубль. После вычета подоходного налога остается 36 993 рубля. Самые высокие зарплаты в Центральном (53 406 рублей) и Дальневосточном федеральных округах (52 759 рублей). На третьем месте — Северо-Западный федеральный округ с 48 654 рубля.