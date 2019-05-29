Чайка предложил новый критерий внесения НКО в реестр иноагентов

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе заседания нижней палаты парламента предложил включать в список иноагентов НКО, финансирование которых осуществляют российские компании под управлением иностранцев.

Такую позицию он озвучил, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Ивана Сухарева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Необходимы ли, на ваш взгляд, изменения в законодательстве об иностранных агентах для лишения недобросовестных общественных объединений возможности обходить закон путем получения иностранного финансирования не напрямую, из-за рубежа, а посредством российских дочерних структур иностранных компаний?» — спросил Сухарев.

Чайка в свою очередь назвал вопрос правильным и выступил за принятие необходимых для разрешения мер.

«Считаем, что необходимо внести поправки в закон, дополнить его положениями, позволяющими включать в реестр иностранных агентов НКО в случае получения ими финансирования от российских юридических лиц, в числе учредителей которых есть иностранцы», — заявил генеральный прокурор.

Вроде как российская структура, но, по сути, управляют всем процессом иностранные граждане, отметил Чайка.

Напомним, сегодня в нижней палате парламента проходит «правительственный час» с генеральным прокурором Юрием Чайкой.