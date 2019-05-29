В Минздраве оценили исследование о способах избавления от жира на животе

Москва, 29 мая. Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева оценила исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, связанного с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

Специалист обратила внимание на то, что ожирение у людей в возрасте от 50 лет весьма необычное. Гериатр объяснила, что оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых людей, но и снижением массы мышц.

«Поэтому иногда его даже называют саркопеническим ожирением», — цитирует эксперта RT.

Ткачева выразила мнение, что подобные исследования и подходы в рамках работы с пожилыми людьми весьма эффективны. Жир, по ее словам, наносит вред организму и продуцирует вещества, вызывающие сердечно-сосудистые катастрофы. Однако при помощи мышечной ткани эта система наоборот очищается.

Именно поэтому, считает врач, снижение веса посредством физических тренировок в рамках физиологических способностей пожилого человека является наиболее эффективным способом улучшения здоровья.

Напомним, американские ученые предложили действенный метод избавления от жира на животе после 50 лет. Добровольцам предложили в течение десяти недель испытать на себе программу интервальных упражнений. Они посещали тренировки три раза в неделю, передает телеканал «360». У тех, кто соблюдал режим тренировок, жировая масса сократилась почти на треть. При этом добровольцы прибавили в мышечной массе, пишет «Газета.ru».

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