Конкурс «Мой город — мои возможности» назвали хорошим кадровым лифтом

Политолог Алена Август назвала «хорошим кадровым лифтом» запущенный врио губернатора Санкт-Петербурга конкурс «Мой город — мои возможности».

Ранее стало известно, что глава Петербурга Александр Беглов инициировал соответствующий конкурс, который станет частью программы кадрового обновления города.

Организованный по поручению Беглова конкурс проводится для привлечения молодых и энергичных руководителей на работу в администрацию города. Конкурс организован при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

В конкурсе «Мой город — мои возможности» могут принять участие специалисты в возрасте от 20 до 35 лет, которые желают занять государственную или муниципальную должность. Тем не менее сохраняется возможность для участия состоявшихся руководителей, возраст которых не превышает 55 лет. Победители конкурса «Мой город — мои возможности» попадут в кадровый резерв и смогут трудоустроиться в органы власти.

Комментируя инициативу главы города, политолог и политтехнолог Алена Август в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что в настоящее время ведется «системная работа над тем, чтобы включить управленческие и кадровые лифты для нашей молодежи».

«Конкурс «Мой город — мои возможности» действует в рамках общей стратегии, которая на уровне государства началась с другого конкурса «Лидеры России», который привлек во втором сезоне больше 220 тысяч участников. Кроме того, это продолжение стратегии 35/35, ранее организованной Бегловым. Дело в том, что нам нужно стараться не упускать региональные кадры, давая им возможность продвигаться, потому что люди уезжают из своих родных мест, в том числе из Петербурга, к сожалению. Но это происходит не потому, что они не умные и не талантливые, а потому что это вовремя не заметили, не дали возможность применить свои силы и таланты», — объясняет Август.

По мнению собеседника ФАН, конкурсы вроде «Мой город — мои возможности» направлены в первую очередь на то, чтобы вовремя заметить перспективных молодых людей, дать им возможность применить свои силы и проявить себя, а также закрыть те кадровые ниши, которые существуют.

«На самом деле у нас сейчас получаются две очень разные тенденции, которые противоречат друг другу: у нас дикий кадровый голод на хороших людей и у нас куча талантливых, замечательных, профессиональных специалистов, которые не понимают куда пристроиться, где себя проявить. И вот такие конкурсы, они как раз эти два течения соединяют вместе. Все это работает на пользу Санкт-Петербургу», — продолжает политолог.

При этом нельзя забывать, что обновление кадрового состава должно сопровождаться набором специалистов, разбирающихся в современных цифровых технологиях, так как страна взяла курс на «цифровизацию».

«Понятно, что нужны кадры, разбирающиеся в информационных технологиях, потому что это применимо во всех отраслях. Кромке того нужны хорошие управленческие кадры в образовании и медицине, потому что мы говорим об обновлении, но для этого нужно привлекать людей, которые живут сейчас, а не тех кто, при всем моем уважении к профессионалам, живут в своем времени. Это хорошие люди, с большим опытом, но, к сожалению, они в том возрасте, когда все новое воспринимать сложно. Почему и нужна талантливая молодежь, нужно приносить какой-то драйв во все направления развития города, опираясь на опыт старшего поколения, применять все новые технологии. Так что Беглов запустил хорошую инициативу», — заключила Алена Август.

Напомним, председатель петербургского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец ранее сообщала, что в Санкт-Петербурге реализуется проект 35/35, согласно которому не менее 35% сотрудников на государственных должностях должны быть младше 35 лет. Цель программы — обновить кадровый состав администрации Петербурга и привлечь молодых, амбициозных специалистов. Конкурс «Мой город — мои возможности» станет одним из механизмов решения данной задачи.