США и Великобритания оккупируют архипелаг Чагос из страха перед Китаем

На своем последнем пленарном заседании Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о прекращении контроля Великобритании над архипелагом Чагос. Среди шести десятков островов, известных под этим названием, самым важным является Диего-Гарсия с одноименной авиабазой — «непотопляемый авианосец» НАТО в стратегически важной точке Индийского океана.

За решение ГА ООН проголосовали 116 стран, включая Россию, а против выступили только сама Великобритания, США и еще четыре страны. Впрочем, де-факто поддержали оккупантов и другие западные государства, воздержавшиеся во время голосования, — таких набралось 56.

Несмотря на необязательный характер резолюции Генассамблеи, реакция официального Лондона на решение ООН была подчеркнуто лицемерной: британский постпред при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон разочарован вердиктом мирового сообщества, создающим «печальный прецедент».

А ведь именно прецеденты являются основой международного права — конечно, в том случае, если речь идет о законах, а не о «праве сильного», на которое так часто любят опираться Лондон и Вашингтон. Причем англосаксы делают это столь самоуверенно, что иной раз возникает соблазн поучиться у них — как раз за разом с каменным лицом отшивать мировую общественность, с ее резолюциями об аннексии чужой территории.

Туземцев — прочь

Эпопея с незаконным британским владычеством над архипелагом Чагос продолжается вот уже более полувека — с середины 1960-х годов, хотя интерес к нему со стороны Лондона наблюдается гораздо дольше.

Архипелаг Чагос известен европейцам с начала XVI века, когда его открыл португальский мореплаватель Васко да Гама. Еще два века группа сравнительно небольших островов мало интересовала европейцев, пока в середине XVIII века Франция официально не объявила Чагос частью своей колонии Маврикий. В 1786 году, на фоне ослабления Франции, Британия объявила архипелаг своим владением, а в 1814 году Чагос уже официально был включен в состав теперь уже английского Маврикия.

Коренных жители островов, чагосцов, понятное дело, о материях европейской политики никто не спрашивал — их считали бесправными туземцами, чьи права никто учитывать не собирался в принципе.

Все изменилось в середине ХХ века, когда во всем мире широко развернулось антиколониальное движение. На волне освобождения колоний получил свою независимость и Маврикий — это случилось 12 марта 1968 года. Однако у Великобритании имелся план по расчленению теперь уже бывшей колонии.

В ноябре 1965 года, когда предоставление независимости Маврикию стало очевидным, Великобритания, в нарушение декларации ООН №1514 «О предоставлении независимости колониальным странам и народам», гарантирующей территориальную целостность колоний и их право на независимость, приняла внутренний закон «О британской территории в Индийском океане». По нему архипелаг Чагос отторгался от Маврикия и оставался под британским контролем. Вслед за этим, в 1966 году, за два года до предоставления независимости Маврикию, жителей архипелага стали принудительно переселять на другие острова. Процесс был полностью завершен уже к 1973 году.

Все тайное в конце концов стало явным: в том же 1973 году на острове Диего-Гарсия, входящем в Чагос, появилась крупная военная база США, которая обеспечила им контроль над всем «мягким подбрюшьем» Евразии из удобной точки в центре Индийского океана. Оказалось, что «непотопляемый авианосец» Великобритания готовила не для себя, но для старшего партнера по блоку НАТО.

Суд? Какой еще суд?

С момента получения независимости и вплоть до сегодняшнего дня Маврикий пытался бороться за возвращение архипелага. Дополнительным фактором, обосновывающим его претензии, является тот очевидный факт, что бывшие жители Чагоса сегодня в основном являются гражданами Маврикия, однако не могут вернуться ни к своим домам, ни к могилам предков на архипелаге.

Выселенные с островов люди и их потомки неоднократно пытались доказать свои права, хотя бы даже в гуманитарном разрезе, однако суды Великобритании несколько раз отклоняли их претензии на репатриацию. Впрочем, в 2000 году Верховный суд Англии все-таки подтвердил, что выселение чагосцев было незаконным и что жители острова имеют право вернуться домой. Но практически сразу британское правительство известило бывших жителей архипелага о том, что вердикт Верховного суда не имеет юридической силы (!) — так как его выполнение будет невозможно из-за действующего договора с США.

В 2004 году правительство Великобритании издало два указа, запрещающих жителям архипелага когда-либо вернуться домой. Конечно, под давлением общественных организаций британские власти делают некоторые послабления: так, около сотни чагосцев смогли посетить архипелаг и даже побывать на могилах предков — но не более того.

Ситуация вокруг Чагоса стала обостряться после того, как в 2016 году истек срок первого официального договора аренды острова Диего-Гарсия под военную базу США и Великобритания потеряла последние аргументы для продолжения оккупации Чагоса. 22 июня 2017 года Генассамблея ООН проголосовала за то, чтобы передать территориальный спор между Маврикием и Соединенным Королевством в Международный суд ООН. Предложение было одобрено большинством в 94 голоса при 15 против: ожидаемо противниками суда по Чагосу оказались Великобритания, США и их ближайшие союзники.

В феврале 2019 года Международный суд ООН обязал Лондон передать контроль над Чагосом Маврикию и «завершить деколонизацию территории с учетом реализации права жителей на самоопределение». Суд признал «незаконным» осуществленное в 1965 году принудительное отделение островов от Маврикия, высылку их жителей, а также включение Чагоса в британскую территорию в Индийском океане.

Именно это решение по Чагосу и было утверждено на сессии Генассамблеи ООН 22 мая. Надо ли говорить, что и это решение мирового сообщества было полностью проигнорировано Лондоном?

Если нагрянет НОАК

Скорее всего, вплоть до 2036 года изменение нынешнего статуса архипелага Чагос исключено. Именно до этого срока Лондон продлил с Вашингтоном договор об аренде военной базы на Диего-Гарсии, однако такое продление может быть отнюдь не последним — слишком уж удобную точку на карте мира занимает указанный остров.

Как же Лондон с Вашингтоном объясняют столь очевидное игнорирование мнения ООН? Позицию Великобритании и США в вопросе Чагоса выпукло прокомментировало американское новостное агентство Bloomberg.

Согласно его комментарию, потеря базы на острове Диего-Гарсия станет огромным ударом не только по НАТО, но и по «глобальной безопасности». На этом Bloomberg не останавливается — агентство приравнивает потерю Чагоса к «победе террористов, контрабандистов наркотиков и пиратов», подразумевая то, что Маврикий не сможет обеспечить суверенитет архипелага. Прямо-таки «бремя белого человека», опоздавшее эдак на столетие...

Впрочем, чуть ниже в тексте Bloomberg все встает на свои места. По заявлению агентства, возможная передача Чагоса Маврикию тут же будет использована… Китаем!

«Это также станет позитивным развитием событий для экономического наступления Китая и, возможно, для его военных амбиций: представьте себе, что Маврикий сдал в аренду базу Народно-освободительному флоту КНР», — возмущается американское СМИ.

Действительно, как такое можно допустить в западноцентричной картине мира, с ее страхом перед Китаем? Ужас, да и только. К счастью, речи о передаче Чагоса под базу ВМФ России не идет — можно только представить, какой бы поднялся ор в западных медиа.

Еще раз отметим: на протяжении полувека на глазах у всего мира архипелаг в Индийском океане насильно удерживается странами НАТО в оккупированном состоянии, а его население не имеет даже возможности вернуться к покинутым домам. Не было никакого конституционного процесса, референдума, даже компенсации переселенцам с Чагоса имели сугубо символический характер. При этом Великобритания и США игнорируют не только решения международных судов, но и собственной судебной системы!

И что? И — ничего.

А ведь в гораздо более очевидной ситуации референдума в Крыму и воссоединения республики с Россией, когда никто из жителей полуострова не был поражен в правах, Москва получила полный пакет международных санкций и обвинения в «аннексии» полуострова!

Как показывает случай с Чагосом, международное право сегодня — это право сильного вытирать ноги о международное право. И им по полной программе пользуются ведущие страны Запада, игнорируя любые резолюции и суды. Поменяется ли что-то к 2036 году? Если и да, то уж точно не из-за англосаксонского добросердечия.