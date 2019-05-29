Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Москва, 29 мая. Незамужние и не имеющие детей женщины являются самой счастливой категорией людей в обществе. К такому выводу пришел профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан.

Исследование, опубликованное в последней книге Долана Happy Ever After, основано на данных американского опроса об использовании времени (ATUS). Его результаты показали, что уровень счастья у тех, кто был женат, выше, чем у неженатых. Не состоящие в браке респонденты отметили более низкий уровень страданий.

Также весомую роль в эмоциональном состоянии людей играет финансовая выгода и состояние здоровья, выяснил Долан. По его словам, обеспеченные женатые респонденты могут чаще обращаться за медицинской помощью.

Ученый заметил, что на эмоциональное состояние и здоровье женщин не влияют браки. Однако исследование показало, что незамужние дамы, у который нет детей, чувствуют себя более счастливыми. А вот состоящие в браке женщины чаще всего говорили, что счастливы только в том случае, если рядом находится супруг. Об этом пишет НСН.

Напомним, врач-кардиолог Николь Вайнбер из американского медицинского центра Providence Saint John's назвала семь смертельно опасных состояний для женщин. По ее словам, они не имеют острой формы, поэтому женщины часто игнорируют их. Первый признак — это ощущение «ограниченности» во время активной физической нагрузки. Еще одним нехорошим состоянием является чувство одышки во время занятий спортом.