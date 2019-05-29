Пушков призвал избившего журналиста чиновника из Хакасии уйти в отставку

Москва, 29 мая. Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России призвал Сергея Зайцева сложить полномочия главы Ширинского района Хакасии. Несколько дней назад Зайцев прямо в своем кабинете напал на журналиста канала «Россия 24».

«На заседании Совфеда призвал главу Ширинского р-на Зайцева не цепляться за кресло и уйти в отставку после нападения на журналиста», — сообщил Пушков в Twitter.

По словам сенатора, Совет Федерации будет и впредь отстаивать права сотрудников СМИ.

«Это также сигнал всем чиновникам: какой бы вопрос ни задал журналист, такая реакция недопустима», — подчеркнул Пушков.

26 мая Пушков пообещал в Twitter, что история с нападением на журналиста обязательно получит неприятное для Зайцева продолжение. На следующий день сенатор отметил, что объяснение главы Ширинского района Хакасии, что он был спровоцирован бесцеремонно вторгнувшимися в его кабинет журналисты, не выдерживает никакой критики.

«Журналист победил по всем статьям», — написал тогда Пушков.

27 мая Сергей Зайцев был исключен из «Единой России», напоминает НСН. В комментарии для телеканала «360» чиновник заявил, что никакой стычки бы не произошло, если бы журналисты предупредили его о своем визите.

Глава Хакасии Валентин Коновалов назвал поведение Сергея Зайцева неприемлемым.