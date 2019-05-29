Экс-депутат Рады предрек, чем Саакашвили отплатит Зеленскому за возвращение гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Саакашвили намерен в ближайшие часы вернуться на Украину, откуда он был изгнан после конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко.

По мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, для Зеленского было делом «справедливости и достоинства» исправить сделанное Порошенко и вернуть Саакашвили украинское гражданство.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Саакашвили, вернувшись на Украину, может сыграть роль Троянского коня, отплатив Владимиру Зеленскому черной неблагодарностью.

«Это напоминает сюжет картины «Возвращение блудного сына», — иронически прокомментировал Олейник Федеральному агентству новостей историю с Саакашвили. — При этом решение о его возвращении вряд ли обосновано юридически, поскольку у меня большие сомнения относительно законности предоставления ему в свое время украинского гражданства».

Остановился экс-депутат Рады и на причинах, по которым Михаила Саакашвили демонстративно возвращают на Украину сразу после поражения Петра Порошенко на президентских выборах.

«Порошенко не услышал совет уйти из политики, он идет в Раду и, возможно, будет снова участвовать в президентских выборах, так что для Зеленского он по-прежнему является конкурентом, — говорит Олейник. — Юристы занимаются уголовным прошлым Порошенко: коррупцией, государственной изменой и так далее. Но политически Порошенко остается силен, и тут Саакашвили, который его ненавидит, может Зеленскому пригодиться».

Но при этом Саакашвили, вернувшись на Украину, наверняка будет преследовать собственные цели, уверен экс-депутат Рады.

«Саакашвили возвращается со своими целями, — говорит Олейник. — И, если кто-то хочет его использовать, то он, как неглупый человек, постарается сам использовать в собственных целях тех, кто его возвращает. Нужно понимать, что в реальной украинской политике для Саакашвили места нет, его губернаторский опыт это показал. В парламент он не может идти, поскольку закон ему это запрещает, но, думаю, он все-таки попытается, наезжая на всех остальных. В конечном итоге он и на Зеленского наедет и тоже будет обвинять его в коррупции и в том, что он покрывает Порошенко».

Все это Саакашвили нужно, чтобы заработать и политический, и вполне осязаемый материальный капитал, уверен Владимир Олейник.

«Саакашвили попытается заработать любыми путями — и через коррупцию, и через своих людей во власти. Вопрос: зачем ему нужен денежный ресурс? — А вот зачем. Во-первых, ему самому нужны деньги, а во-вторых — его цель — вернуться в Грузию. А для этого надо финансировать свою партию, создавать там оппозиционные СМИ и так далее. Он мечтает вернуться Грузию на коне. Поэтому Украина будет им использована как кормовая база. А, поскольку здесь ресурсы сокращаются, конфликт неизбежен. И тогда он отплатит Зеленскому черной неблагодарностью. И вот тут мы услышим от Саакашвили в адрес Зеленского: и клоун, и барыга, и друг барыги Порошенко, и что угодно. Не исключаю, что Михаила Саакашвили изначально планируют использовать именно для такого сценария, как такого Троянского коня. А он сам попробует использовать Украину как стартовую площадку для возвращения в Грузию», — резюмировал Владимир Олейник.

В июле 2017 года украинское гражданство Михаила Саакашвили было аннулировано по формальному поводу указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. С этого времени Саакашвили официально является лицом без гражданства. Экс-президент Грузии несколько раз пытался вернуться на Украину и оспорить лишение его гражданства, но безуспешно.

На президентских выборах на Украине 2019 года Саакашвили поддержал Юлию Тимошенко.

Троянский конь — в древнегреческой мифологии огромный деревянный конь, созданный греками, с помощью которого им удалось победно завершить Троянскую войну. Троянский конь считается символом хитрости и вероломства.