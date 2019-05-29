Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открылся в Казахстане. События дня. ФАН-ТВ

Саммит ЕАЭС В Казахстане открывается саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подводят итоги по случаю юбилея — 5-летия организации. В ходе форума страны утвердят ряд документов в сфере торговли и экономике, в том числе цифровой, обсудят социальную политику и задачи на ближайший год. Предполагается, что одним из ключевых вопросов станет создание общего для ЕАЭС электроэнергетического рынка. Президент России Владимир Путин, кстати, в столицу Казахстана прибыл заранее и даже успел провести переговоры с бывшим главой республики Нурсултаном Назарбаевым. Сегодня же российский лидер принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, об итогах которого станет известно уже совсем скоро.

Кризис «Эр-Рукбана» Тем временем Дамаск и Москва снова обращаются к проблемам беженцев. В сирийских лагерях «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол», подконтрольных США, сохраняется тяжелый гуманитарный кризис. Минобороны РФ публикует статистику Красного Полумесяца: почти каждый второй сириец, покинувший, так сказать, «эр-рукбанское гетто», страдает от запущенных хронических заболеваний — туберкулеза, дистрофии и различных инфекций. За последние два месяца лагерь покинули почти 15 тыс. человек, однако еще 30 тыс. остаются в нечеловеческих условиях. Причем в «Аль-Холе» ситуация еще масштабнее — в нем находятся свыше 70 тыс. сирийцев. Но, кажется, проблема не решится до тех пор, пока военные из США незаконно оккупируют регион. Россия и Сирия призывают международное сообщество обратить на это пристальное внимание.

Венгрия вернулась к «Дружбе» «Транснефть» возвращается к дружбе после долгой ссоры. Компания заявила, что Венгрия возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба». А вот Белоруссия, напротив, уже вернула России более 160 тыс. тонн загрязненного черного золота. Скандал разразился еще в апреле, когда Минск сообщил о некачественных поставках российской нефти, в ней нашли чрезмерное содержание хлоридов. Как выяснило следствие, источником загрязнения стал узел «Лопатино» под Самарой. Оперативники еще расследуют дело, сейчас арестованы четверо подозреваемых, но еще двое находятся в розыске.