Чайка рассказал, какие проблемы российской авиации вскрыла трагедия в «Шереметьево»

Авиакатастрофа с участием самолета компании «Аэрофлот» в «Шереметьево» вновь обнаружила серьезные проблемы в авиационной отрасли России. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая в рамках «правительственного часа» в Государственной думе, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Он напомнил, что прокуратура требует решения многих из этих проблем уже в течение нескольких лет.

Глава генпрокуратуры рассказал об основных пробелах авиационной отрасли, которые открываются в ходе надзорных проверок. Так, по его словам, государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, и обязательства Конвенции о международной гражданской авиации не выполняются.

«Минтранс до сих пор в полном объеме не разработал нормативно-правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, — отметил Юрий Чайка. — До сих пор не утверждены правила наземного обслуживания авиатехники, требования в области подготовки авиаспециалистов, не принимаются правила по эксплуатации воздушных судов».

По данным Генеральной прокуратуры, контроль за действиями авиакомпаний со стороны Росавиации в большинстве случаев весьма формален. Чайка упомянул случаи, когда к работе допускались компании в предбанкротном состоянии с нехваткой воздушных судов, без соответствия требованиям международных конвенций авиаперевозчиков. В ходе проверок обнаружилось, что в 400 гражданских самолетах произвели изменения типовой конструкции без надлежащих исследований и последующей сертификации.

Серьезные вопросы вызывает у Генпрокуратуры и качество подготовки российских пилотов.

«Надзорные проверки выявили неполное прохождение летным составом программ подготовки, — сообщил Юрий Чайка. — В учебных центрах наблюдается отсутствие кадрового, материального обеспечения. За 2017 год отстранено от выполнения полетов 550 пилотов, прекращена работа двух учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств».

Генеральный прокурор рассказал, что ведомству приходится реагировать на нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов, сбоях в доставке багажа, манипулировании ценой авиаперевозок, навязывании потребителям невыгодных условий и услуг.