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Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

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Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Киев, 29 мая. Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире. По мнению телезрителей, парламентарий при общении с ними был нетрезв.

Прямой эфир с участием Мосийчука прошел на телеканале ZIK. Депутат отвечал на вопросы телезрителей, которые звонили по телефону. 

Поведение гостя программы вызвало у украинцев ряд вопросов: Мосийчук запинался, произносил нечленораздельно слова, а местами даже «зависал» при ответе на вопрос. Один из дозвонившихся телезрителей поинтересовался, в каком состоянии находится его собеседник.

Мосийчук ответил, что зритель может думать так, как ему захочется, а он «находится в состоянии, в каком есть». После этого со стороны депутата посыпались оскорбления в адрес собеседников. Оправдывая свои высказывания, член Верховной рады пояснил, что его назвали пьяным, чтобы дискредитировать, пишет «ФедералПресс».

Однако после скандала в прямом эфире депутат все-таки решил объясниться. На странице в Facebook он попытался оправдать свое поведение. По словам Мосийчука, причиной его пьяного поведения был наркоз.

Парламентарий пояснил, что вынужден совмещать лечение и работу.

«Иногда я даю маху, и стараюсь совместить несовместимое, — написал он в соцсети, — как вот вчера в один день — прижигание язв и гастроскопию под наркозом, и прямой эфир».

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Мосийчук добавил, что мог бы договориться с телеканалом ZIK не пускать видео в Сеть, однако отказался от этих планов.

«Нет, у меня нет никаких особых рычагов влияния [на телеканал], но если бы я попросил, мне бы по-человечески пошли навстречу, — отметил он. — Однако, даже осознавая все риски, решил этого не делать. Открытость — это не всегда приятная вещь, но она нужна».

Депутат добавил, что сожалеет лишь об одном: своем срыве на Андрея Лозового, с которым у него конфликт. Депутат публично попросил за это извинения.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Игоря Мосийчука в Facebook
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