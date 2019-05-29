Роспотребнадзор рассказал, как спастись от аномальной жары

Москва, 29 мая. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как защититься от аномальной жары. Они предупредили, что непривычно высокая температура воздуха может негативно сказаться на здоровье пожилых людей и детей, а также стать причиной обострения хронических заболеваний.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты советуют сократить время пребывания на улице, сократить физические нагрузки до минимума, чаще проветривать помещения и носить легкую одежду из натуральных светлых тканей. Также эксперты призывают не пренебрегать темными очками и зонтиками и обязательно носить головные уборы.

Изменения следует внести и в рацион. Так, мясо лучше заменить на морепродукты, а от жирной пищи отказаться. Копченые, жареные и скоропортящиеся продукты в аномально жаркую погоду употреблять не рекомендуется, передает News.ru.

Роспотребнадзор напомнил, что в жару следует употреблять больше жидкости, однако сладкая газировка, энергетики и алкоголь не помогут утолить жажду, а, напротив, ухудшат самочувствие. Использовать транспорт эксперты призывают утром или вечером, когда жара спадает.

Ранее, как передавало агентство «Ридус», синоптики предупредили об аномальной жаре в центральной части России. Так, по прогнозу Гидрометцентра, в среду температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов.