Вильнюс, 29 мая. Посол России в Литве Александр Удальцов прокомментировал задержание шеф-редактора литовского Sputnik Марата Касема, которому был запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

Посол РФ назвал «позорищем» задержание шеф-редактора Sputnik Литва . По его словам, это — «безобразная акция», которая позорит Вильнюс. Дипломат уточнил, что действия против журналиста ярко характеризует то, что сегодня происходит в стране. Как считает политик, в республике идет «открытая война с инакомыслием, борьба с любым проявлением каких-то взглядов, оценок, мыслей, которые отличаются от доктрины сегодняшней власти».

В интервью Sputnik Литва дипломат указал на то, что в этом противостоянии представители российских средств массовой информации являются «первыми врагами», так как они мыслят по-другому, а это «угроза государству». Удальцов добавил, что поговорил с Касемом по телефону. Шеф-редактор сообщил ему, что в аэропорту Вильнюса прошел трехчасовой допрос в «иронично-издевательском ключе». Кроме того, посол выразил надежду, что победивший на президентских выборах Гитанас Науседа обратит внимание, какое наследство ему остается от действующей власти в Вильнюсе, «в том числе на таких важных направлениях, как свобода слова, права человека, отношения с Россией».

В настоящее время шеф-редактор Sputnik Литва находится за пределами государства.

Российские средства массовой информации регулярно сталкиваются с препятствиями в работе в странах Прибалтики. Как отмечало министерство иностранных дел РФ, действия этих государств в отношении российских журналистов носят скоординированный характер. Москва неоднократно указывала на то, что притеснение СМИ противоречат заявлениям Прибалтики о приверженности принципам демократии и свободы слова.

Сложная ситуация со свободой слова после 2014 года наблюдается также на Украине. В настоящее время под арестом в Киеве остается главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Украина обвинила Вышинского в якобы имевшей место «государственной измене» и поддержке республик Донбасса.

Москва не раз обращала внимание, что Вышинский был арестован за свою профессиональную деятельность. Ранее журналисты выразили надежду, что отношение нового президента Украины Владимира Зеленского к Вышинскому будет более гуманным.