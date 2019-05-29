Иностранным артистам упростили условия работы в России

Госдума приняла закон об упрощении организации гастролей для иностранных творческих работников. Авторами инициативы выступила группа депутатов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как пояснил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет о краткосрочных визитах в Россию продолжительностью не более месяца. Гражданам других государств больше не придется оформлять патент или разрешение на работу, а пригласившим их учреждениям культуры и искусства — разрешения на привлечение и использование иностранных граждан.

«Закон упростит организацию гастролей уникальных коллективов со всего мира — музыкальных и театральных», — отметил Володин.

Он также обратил внимание, что аналогичная норма вводится и в отношении тех, кто читает лекции и проводит мастер-классы. По словам председателя Госдумы, принятие такого закона позволит россиянам знакомиться с достижениями мировой культуры.

Значимость принятия таких мер в беседе с корреспондентом ФАН отметил депутат Сергей Вострецов.

«Во время непродолжительных визитов иностранные деятели культуры могут принимать участие в различных мероприятиях, в том числе некоммерческого характера. Конечно, мы должны убрать лишние препятствия на их пути», — заявил парламентарий.

По словам члена фракции «Единая Россия», принятие такого закона будет способствовать укреплению культурных и деловых связей между Россией и другими государствами.