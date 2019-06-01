Телеканал НТВ представил общественности документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского», в котором рассказывается о том, как олигарх украл у государства нефтяную компанию ЮКОС, а также о других его преступлениях, включая организацию убийств. Федеральное агентство новостей представляет своим читателям расшифровку фильма и дополняет его своей информацией.
Михаил Ходорковский — бывший владелец нефтяной компании ЮКОС. Отсидел десять лет в тюрьме за неуплату налогов и мошенничество. 20 декабря 2013 года выпущен на свободу, немедленно покинул пределы России.
Журналисты ФАН получили в свое распоряжение уникальные документы, которые ранее нигде не публиковались. Расследование проливает свет на преступления Михаила Ходорковского, которые не освещались нашими коллегами с НТВ, работавшими над фильмом.