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Кровавая империя Михаила Ходорковского
Телеканал НТВ представил общественности документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского», в котором рассказывается о том, как олигарх украл у государства нефтяную компанию ЮКОС, а также о других его преступлениях, включая организацию убийств. Федеральное агентство новостей представляет своим читателям расшифровку фильма и дополняет его своей информацией.

Михаил Ходорковский — бывший владелец нефтяной компании ЮКОС. Отсидел десять лет в тюрьме за неуплату налогов и мошенничество. 20 декабря 2013 года выпущен на свободу, немедленно покинул пределы России.

Журналисты ФАН получили в свое распоряжение уникальные документы, которые ранее нигде не публиковались. Расследование проливает свет на преступления Михаила Ходорковского, которые не освещались нашими коллегами с НТВ, работавшими над фильмом.
Фото: Global Look Press
Как Ходорковский акционеров кинул
Удалось выяснить, что выручка от похищенной Ходорковским нефти в 1998-1999 гг. аккумулировались на счетах зарубежных компаний, поступая по двум каналам. Среди иностранных компаний были «Behles Petroleum S.A.» (Белес Петролеум С.А.) (Швейцария), «South Petroleum Limited» (Саус Петролеум Лтд) (о. Гибралтар), «Baltic Petroleum Trading Limited» (Балтик Петролеум Трейдинг Лимитед).
При этом Ходорковский и члены его организованной группы присваивали себе выручку, скрывая 90% доходов от миноритарных акционеров ЮКОСа. То есть руководители ЮКОСа, как это принято говорить, «кинули» своих акционеров. Иностранные компании отреагировали на такую наглость и попытались вернуть свои деньги. Миноритарные акционеры под руководством гражданина США Кеннэта Дарта хотели убедить зарубежные суды, что Ходорковский и другие мажоритарные акционеры занимаются хищениями.
В ходе публичных обвинений руководители ЮКОСа были вынуждены перестроить схему хищения и условно показывать, что нефтетрейдеры, а также оффшорные компании, в которых легализуются похищенные средства, подконтрольны исключительно компании ЮКОС.
Таким образом, якобы они не выходят за периметр ее владения. На этом была построена соответствующая обманная корпоративная структура.
Международная ОПГ Ходорковского
Ходорковский действовал не один. Вспомним имена соратников беглого олигарха, ныне главного спонсора оппозиции в России. Когда-то все они даже жили рядом в элитном поселке «Яблоневый сад».
  • Платон Лебедев — бизнес-партнер Ходорковского с 1987 года. Бывший совладелец ЮКОСа. За мошенничество и неуплату налогов отсидел в тюрьме более десяти лет.

  • Леонид Невзлин — правая рука Ходорковского. Бывший совладелец ЮКОСа, находится в розыске.

  • Михаил Брудно — бывший совладелец ЮКОСа, работает с Ходорковским с 1987 года, находится в розыске.

  • Владимир Дубов — бывший совладелец ЮКОСа, находится в розыске.
Одним из авторов схемы уклонения от уплаты налогов был гражданин Германии Ригер Франк. Он и некий Мизамор Брюс были назначены членами организованной группы в качестве лиц, управляющих похищенными денежными средствами. В частности, в компании YUKOS Hydrocarbon Investments Limited директорами были назначены вице-президенты ООО «ЮКОС-Москва» Мизамор Брюс и Ригер Франк, а также гражданин Российской Федерации Сергей Кеча.

Последняя компания, в свою очередь, через договор опциона с ОАО «НК «ЮКОС» владела компанией Brittany Assets Limited, где директорами также были назначены Мизамор и Ригер, а также Кеча.
Ворованные деньги «Открытой России»
Члены организованной группы, не раскрывая эту часть активов перед ОАО «НК «ЮКОС», ее миноритарными акционерами и скрывая от налогообложения РФ, распоряжались ими по своему усмотрению.

Но при этом аудиторы в финансовой отчетности компании фиксируют следующие факты растраты и присвоения средств:

— со счетов компании Belmont Finance Corp., куда поступали дивиденды от продавца нефтепродуктов компании ЮКОС, компании Pronet Holdings Limited, 14 456 000 долларов США были направлены в благотворительный траст — Фонд «Открытая Россия», управляемый лично Ходорковским. Еще 100 тысяч долларов переданы в качестве дара Библиотеке Конгресса США;

— используя счета компаний Hasley Holding Limited, Argenta Business Management Coralleaf Limited и ООО «Фаргойл», члены организованной группы незаконно списали 160 961 872 долларов США путем приобретения за 735 000 000 рублей векселя ЗАО «Метамедиа» балансовой стоимостью 5 060 480 293 рубля;

— со счетов Hasley Holding Limited руководителями ЮКОСа списаны 135 360 долларов США в пользу компании Hermitagt Rooms, 110 000 долларов США в пользу Thor Htyerdahl Research Center в качестве пожертвования от Фонда «Открытая Россия», управляемого Ходорковским;

— со счетов компании YUKOS HYDROCARBON BVI в пользу Northern Basketball League списаны 206 080 долларов США.

Фактически же консолидированный бухгалтерский учет не велся, работниками управления консолидированного учета Казначейства ООО «ЮКОС Москва» под руководством финансового директора Мизомора аудитору предоставлялись только сведения об оборотах отдельных компаний, якобы входящих в холдинг. Информация о фактических расходах и об использовании денежных средств дочерних обществ компании «ЮКОС», не включенных в периметр консолидации, от аудиторов и миноритариев скрывалась.
Обман в Европе и США
Используя показатели высокого уровня капитализации ОАО «НК «ЮКОС» только в интересах собственного обогащения, Ходорковский и его группа по высокой цене продали принадлежащие им акции ОАО «НК «ЮКОС» на рынке ценных бумаг. В течение 2000-2003 гг. Ходорковским, Лебедевым и другими мажоритарными акционерами были проданы около 15% акций ОАО «НК «ЮКОС» на сумму около двух миллиардов долларов США через системы АДР (ADR) и ГДР (GDR) гражданам и компаниям США и стран Европы.

Более того, при подаче заявления о даче разрешения на продажу акций формы №6 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEK) Ходорковский и финансовый директор компании ЮКОС Брюс Мизомор обманом заверили, что в нефтяной компании рисков, которые могут привести к обесценению ее акций, не имеется. Тем самым они скрыли, что уклоняются от уплаты налогов и совершают хищение ее основной продукции — нефти.
Преступление в Нидерландах
Ходорковский и компания подельников нарушили закон не только России, но и Нидерландов – подданным королевства они продавали акции, солгав об истинном положении дел нефтяной компании. Действия Ходорковского, Лебедева и Мизомора, осуществивших продажу акций компании «ЮКОС» покупателям в Нидерландах, подпадают под действие статьи 334 уголовного кодекса Королевства Нидерландов.
Статья 334: «Лицо, которое с целью получения незаконного дохода для себя или другого лица добивается путем распространения ложной информации, чтобы цена товара, акций или других ценных бумаг поднималась или опускалась, подлежит сроку тюремного заключения не более двух лет или штрафу пятой категории».
Таким образом, Ходорковский и его группа, продав на территории Королевства Нидерланды акции компании «ЮКОС», путем распространения ложной информации о стоимости этих бумаг совершили преступление, предусмотренное статьей 334 уголовного кодекса этой страны.

В условиях открытого в июне 2003 года уголовного дела организованная группа, возглавляемая Ходорковским, предприняла активные меры по выкачиванию из компании «ЮКОСа» украденного у акционеров капитала. Делалось это в ущерб миноритарным акционерам.
При этом руководители ЮКОСа осознавали, что после обнародования фактов уклонения от уплаты налогов и других финансовых махинаций, стоимость акций компании «ЮКОС» резко упадет, и надо было спасать ситуацию.

Инструментом для получения денег стали решения иностранных судов. Олигархи-преступники получали их через подложные доказательства, которые представляли топ-менеджеры ЮКОСа.
Нефтяные пираты Каймановых островов
Брюс Мизамор, Стивен Тиди и Дэвид Годфри, подконтрольные организованной группе, возглавляемой Ходорковским, будучи напрямую причастными к уклонению от уплаты налогов и выводу прибыли компании в оффшоры, в дальнейшем, после разоблачения их преступной деятельности, покинули Россию в 2004 году. Они перебрались в Нидерланды. Чтобы уклониться от налоговых санкций они перевели зарубежные активы ЮКОСа в пользу руководителей организованной группы. В частности, так были захвачены активы голландской компании YUKOS Finance B.V.
В 2013 году группа Ходорковского учредила на Каймановых островах фонд Quadrum Atlantic SPC с помощью фактически принадлежащих им трастов. Этот фонд члены организованной группы в 2013 г. передали в управление компании Quadrum Global, назначив директором Олега Павлова.
ОПГ Ходорковского владеет активами по всему миру
От имени Quadrum Global члены организованной группы Ходорковский, Лебедев, Брудно и Дубов, являющиеся бенефициарами активов, переданных в фонд Quadrum Atlantic SPC, продолжают легализовывать похищенные под видом дивидендов от владения акциями ОАО «НК «ЮКОС» денежные средства.
Сейчас они управляют активами на общую сумму свыше двух миллиардов долларов США в виде:

— недвижимости в США, среди которой девять отелей с номерным фондом порядка 2200 комнат в штатах Флорида, Иллинойс, Манхэттен и офисного здания в центре Нью-Йорка;
— офисного здания общей площадью 86 000 кв. м. в центре Лондона;

— торгового центра площадью 65 000 кв. м. в г. Тбилиси;

— жилья площадью 127 000 кв. м. во вьетнамском Хошимине.
Таким образом, Ходорковский и его группа отмыли преступно добытое ими имущество. Это преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег), за которое они пока не понесли ответственности.

Как известно ФАН, Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении Ходорковского и его подельников по признакам преступлений, описанных в статье 174.1 УК РФ.
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