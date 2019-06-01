Члены организованной группы, не раскрывая эту часть активов перед ОАО «НК «ЮКОС», ее миноритарными акционерами и скрывая от налогообложения РФ, распоряжались ими по своему усмотрению.



Но при этом аудиторы в финансовой отчетности компании фиксируют следующие факты растраты и присвоения средств:



— со счетов компании Belmont Finance Corp., куда поступали дивиденды от продавца нефтепродуктов компании ЮКОС, компании Pronet Holdings Limited, 14 456 000 долларов США были направлены в благотворительный траст — Фонд «Открытая Россия», управляемый лично Ходорковским. Еще 100 тысяч долларов переданы в качестве дара Библиотеке Конгресса США;



— используя счета компаний Hasley Holding Limited, Argenta Business Management Coralleaf Limited и ООО «Фаргойл», члены организованной группы незаконно списали 160 961 872 долларов США путем приобретения за 735 000 000 рублей векселя ЗАО «Метамедиа» балансовой стоимостью 5 060 480 293 рубля;



— со счетов Hasley Holding Limited руководителями ЮКОСа списаны 135 360 долларов США в пользу компании Hermitagt Rooms, 110 000 долларов США в пользу Thor Htyerdahl Research Center в качестве пожертвования от Фонда «Открытая Россия», управляемого Ходорковским;



— со счетов компании YUKOS HYDROCARBON BVI в пользу Northern Basketball League списаны 206 080 долларов США.



Фактически же консолидированный бухгалтерский учет не велся, работниками управления консолидированного учета Казначейства ООО «ЮКОС Москва» под руководством финансового директора Мизомора аудитору предоставлялись только сведения об оборотах отдельных компаний, якобы входящих в холдинг. Информация о фактических расходах и об использовании денежных средств дочерних обществ компании «ЮКОС», не включенных в периметр консолидации, от аудиторов и миноритариев скрывалась.

