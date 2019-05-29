Миссию ЕС возмутили публикации секретных материалов на Facebook у Луценко

Консультативная миссия Евросоюза заинтересовалась выдающимися профессиональными качествами генпрокурора Украины Юрия Луценко. Ее глава Кястутис Ланчинскас обратил внимание коллег на вопиющий факт: Луценко ничтоже сумняшеся публикует секретные материалы уголовных дел на своей странице в социальной сети Facebook. Миссию ЕС по-настоящему возмутили публикации секретных материалов на Facebook у Луценко.

«А вы загляните в фейсбук генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор», — негодует юрист.

Литовец дополнил свой список претензий другими удивительными фактами. На странице генерального прокурора можно познакомиться с данными судебно-медицинских экспертиз, а также сведениями о детективах НАБУ, работавших под прикрытием.

«Нормально ли, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и древняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием», — развивает свою мысль Ланчинскас.

До победы «революции достоинства» украинский законодатель тоже считал, что человек, возглавляющий органы прокуратуры, должен иметь соответствующий багаж знаний и профессиональных навыков. На должность могли претендовать лишь кандидаты с юридическим образованием. Однако президенту Порошенко уж очень хотелось видеть на ответственном посту своего соратника. Тот самый Петр Алексеевич, который недавно пытался высмеять Зеленского за отсутствие у него политического опыта, с радостью лоббировал генпрокура-дилетанта.

Рвался в бой и сам Юрий Витальевич.

«Я знаю, как он стал генпрокурором и как стоял на коленях перед Порошенко в Японии: «Поставьте меня, я буду делать, все что угодно», — вспоминает предшественник Луценко Виктор Шокин.

Не оставались в стороне от проблемы заокеанские товарищи. В апреле 2016 года вице-президент США Джо Байден вежливо попросил украинского президента о кадровых перестановках. В противном случае «сонный Джо» грозил закрыть Киеву доступ к кредитам МВФ.

«Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор (Виктор Шокин — прим. ФАН) не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот … (нецензурная брань) был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли», — вспоминает вице-президент Соединенных Штатов Америки администрации Барака Обамы.

Коль скоро все звезды сошлись, депутатам оставалось уладить «формальности»: убрать из закона «лишнее» требование.

Новый генпрокурор не комплексовал из-за отсутствия нужного образования. Дескать, «папередники» напрасно протирали штанишки, а уж я-то порядок наведу!.

«Меня назначили потому, что профессиональные юристы с докторскими званиями и прочими регалиями не смогли дать результат. И тогда человеку извне системы поставили задачу сломать неэффективную модель и дать результат», — утверждал Луценко.

Однако с результатами у Юрия Витальевича не заладилось. Громкие обвинения высокопоставленных лиц сменялись тихим уходом фигурантов из поля зрения уголовного закона. В своих публичных выступлениях Луценко сверкал всеми гранями юридического таланта.

Например, в рамках разоблачения «земельных махинаций» оппозиционного депутата Вилкула внезапно выяснилось, что генпрокурор вообще не знает, какие категории земель существуют на Украине. Не слыхивал Юрий Витальевич и о ликвидации колхозов, почивших два десятка лет назад.

Вместо привлечения к ответственности преступников, Луценко ловил «солнцеликих крокодилов и крокодильчиков». К счастью, от его бурной деятельности ни одна рептилия не пострадала. Депутаты не отважились снять с коллег неприкосновенность на основании такого «убедительного» обвинения.

Следует отметить, что Луценко неоднократно порывался уйти в отставку. С десяток раз он называл новые сроки своего исхода, то и дело подчеркивая: «Я за кресло не держусь!». Время шло, а Юрий Витальевич все не держался и не держался за кресло...

До президентских выборов он обещал покинуть свою должность независимо от результата волеизъявления. Новый президент Владимир Зеленский тоже не видит его в своей команде.

Еще до официального вступления на свой пост «слуга народа» отметил:

«Луценко — это старая команда. Мы будем назначать новых людей, и это касается не только господина Луценко», — сказал Зеленский.

В своей инауграционной речи Зеленский высказался еще более ясно. Мол, пожалуйте-ка на выход, дорогой человек.

«Прошу парламент уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны», — цитирует «РБК Украина».

Однако Юрий Витальевич что-то не торопится на пенсию. Хочет и дальше трудиться во благо Отечества.

«Мы работали, работаем и будем работать эффективно в рамках того, что закон позволяет нам», — гордо заявил глава генеральной прокуратуры.

И перевел стрелки на коллег.

«САП и НАБУ явно не справились с поставленными задачами. Причем именно НАБУ, которое много говорит, но показывает нулевой результат», — утверждает Луценко.

О своих собственных достижениях он неустанно отчитывается в храме законности и справедливости на Facebook.

Примечательно, что Юрий Витальевич внезапно стал человеком двуязычным, хотя прежде публиковал свои посты исключительно на «мове».

«Про джерела корупції. Що зроблено. Что ты должен сделать», — пишет Юрий Витальевич, явно подражая президенту Зеленскому.

Мол, хочешь ты этого, или нет, а я в Зе-команде!