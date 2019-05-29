Жители Сирии получили гуманитарную помощь от РФ в районе Ханану на востоке Алеппо

Российские военнослужащие доставили очередную партию гуманитарной помощи на восток города Алеппо. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Население района Ханану получило порядка тысячи продовольственных наборов от российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев и 800 килограммов хлебобулочных изделий от фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.

Общий вес гуманитарных грузов составил более пяти тонн. На сегодняшний день это уже 22 гуманитарная акция, проведенная с начала года российскими военными в этом регионе. В район Ханану с начала 2019 года вернулось более 2500 жителей, из них около 800 детей.

Большинство мужчин района проходят службу в Сирийской арабской армии (САА) и находятся на передовых позициях, поэтому их семьям помощь, представленная Россией, очень необходима. Ежедневно в ряде районов Алеппо при содействии российских военнослужащих и благотворительного фонда Ахмата Кадырова проходит выдача хлеба нуждающимся жителям.

«Оказание гуманитарной помощи Россией сирийскому народу – это благородный шаг, свидетельство дружественных отношений между Сирией и РФ, которые продлятся века», – заявил глава района Ханану Хуссейн Диаб.

Также он отметил, что благодаря поддержке России в скором времени мирная жизнь восстановится не только в их провинции, но и во всей арабской республике. На прошлой неделе крупный гуманитарный груз был распределен российскими военными между наиболее пострадавшими в результате деятельности террористов кварталами Алеппо.