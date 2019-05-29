Бывший мэр Риги Нил Ушаков подал в отставку

Рига, 29 мая. Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ушаков опубликовал «последнее селфи в кресле мэра Риги» и сообщил, что уходит «с должности, на которой благодаря поддержке рижан и команды проработал 10 лет».

«Спасибо вам! И спасибо за вновь оказанную вами поддержку работать дальше, защищая ценности и идеалы «Согласия» и интересы нашей страны, теперь на уровне Европы!» — написал Ушаков.

По его словам, в ближайшее время будет выбран новый мэр города, который продолжит дела, начатые еще в 2009 году. Также Ушаков заявил о своем намерении продолжить борьбу за то, чтобы доказать противоправность отстранения его от должности.

Напомним, скандал вокруг мэра разгорелся в конце января, когда к нему в офис и домой пришли с обысками сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. Позже стало известно, что обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта «Ригас сатиксме». Об этом пишет Infox.ru.

В апреле министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги «за неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов», напоминает НСН. Нил Ушаков назвал свое отстранение от должности председателя Рижской думы непрофессиональным и противоправным и заявил о намерении обжаловать его в суде.