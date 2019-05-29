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Прокуроры добились погашения 26 млрд рублей долга по зарплатам в России

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Долг по зарплате на сумму в 26 млрд рублей был погашен в 2018 году

Москва, 29 мая. По требованию прокуроров в 2018 году была погашена задолженность по заработной плате на сумму в 26 млрд рублей. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он отметил, что почти 115 тысяч человек привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

«Остаток долга по зарплате на 1 мая 2019 года составляет 2,9 млрд рублей», — добавил Чайка.

Напомним, сегодня в нижней палате парламента проходит «правительственный час» с генеральным прокурором Юрием Чайкой. Тема встречи — соблюдение трудовых прав граждан.

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Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
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