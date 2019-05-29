Женщина погибла при обстреле боевиками сирийской Хамы

Москва, 29 мая. Женщина стала жертвой обстрела боевиков в сирийской Хаме, еще один получил ранения, передает в среду агентство САНА.

По данным издания, ракетный обстрел велся по территориям населенных пунктов Кумхмана, Сальхаб и Сукейлабия.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 11 случаев нарушения режима прекращения огня в САР. В частности, десять случаев стрельбы были отмечены в Латакии, один — в Хаме.

Турецкая сторона в свою очередь сообщила о двух случаях стрельбы в Хаме, одном в Алеппо и еще одном в Идлибе.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) были разбиты на территории САР в конце 2017 года при содействии российских военных.

Сейчас наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования сирийского конфликта и возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.