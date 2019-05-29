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Более 5 тысяч избирательных кампаний пройдет в России в единый день голосования

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Более 5 тысяч избирательных кампаний пройдет в России в единый день голосования

Москва, 29 мая. Более пяти тысяч избирательных компаний пройдет в России в единый день голосования. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, 8 сентября, в единый день голосования, будут проводиться свыше пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов. 

Памфилова заметила, что практически все 85 субъектов РФ будут охвачены избирательными кампаниями. В частности, в 16 регионах пройдут выборы глав субъектов, в 13 — выборы депутатов законодательных собраний, а в трех российских регионах — выборы глав муниципальных образований административных центров.

«На выборах всех уровней будет замещаться около 47 тысяч мандатов и выборных должностей», — сказала Памфилова, напомнив о старте кампаний в регионах 30 мая.

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Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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