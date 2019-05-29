Захарова с иронией напомнила о годовщине «убийства» Бабченко

Москва, 29 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила в Facebook, что ровно год назад в Киеве была осуществлена инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Захарова с юмором заметила, что после «кровавой драмы толеранты ужаснулись самим себе, а сектанты уверовали».

«Сегодня ровно год со дня подлого убийства известного журналиста Аркадия Бабченко. Кровавая драма изменила мир…» — написала Захарова.

Комментирующие пост Захаровой пришли в восторг от юмора представителя министерства иностранных дел России.

«Роскошный пост… Невозможно пройти [мимо этого шедевра]», — написал Дмитрий Свиридов.

Комментируя предположение одного из участников обсуждения, что в среду Бабченко наверняка устроит поминки, Захарова заметила, что «Москва вообще не просыхает».

Напомним, 29 мая 2018 года родственники Бабченко сообщили, что журналист был расстрелян на пороге собственной квартиры в Киеве.

30 мая СБУ объявила, что имела место инсценировка убийства. Год назад, комментируя «убийство» Бабченко, Мария Захарова заявила, что его поступок подорвал работу по повышению уровня защищенности журналистов.

Отметим, Аркадий Бабченко регулярно выступает с критикой российских властей, в частности, журналист считает, что РФ якобы несет ответственность за развязывание гражданской войны на Украине (вооруженный конфликт в Донбассе). В марте Бабченко попросил называть себя «антироссийским журналистом».