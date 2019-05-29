«Аэрофлот» назвал давлением заявление главы Хабаровского края о трагедии в «Шереметьево»

Москва, 29 мая. Компания «Аэрофлот» считает попыткой давления на следствие и комиссию Межгосударственного Авиационного комитета заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах трагедии с лайнером SSJ-100 в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает в среду департамент общественных связей перевозчика.

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100% человеческий фактор» неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию МАК и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что губернатор ссылается на некое заключение, согласно которому «технически самолет был в идеальном состоянии». Однако в адрес «Аэрофлота», как отметил перевозчик, такое заключение не поступало.

«Аэрофлот» потребовал от Фургала предоставить документы, которые подтверждают его слова, или дать официальное опровержение. В компании напомнили, что следствие пока не представляло объективных результатов расследования, и призвали СМИ не распространять преждевременные выводы о причинах катастрофы.

Принадлежавший авиакомпании «Аэрофлот» самолет SSJ-100 загорелся в московском аэропорту «Шереметьево» в результате жесткой посадки 5 мая. Лайнер должен был доставить пассажиров из столицы в Мурманск, однако через несколько минут после вылета был вынужден вернуться в Москву. На борту самолета находилось 78 человек, жертвами пожара стал 41.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что предварительные итоги расследования трагедии появятся не позднее, чем через полтора месяца. В настоящее время, по словам главы ведомства Евгения Дитриха, расследование продолжается.