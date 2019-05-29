Путин встретился с Додоном на полях саммита ЕАЭС

Нур-Султан, 29 мая. Президент России Владимир Путин встретился с главой Молдавии Игорем Додоном на полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане.

Стороны провели встречу после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Планируется, что на заседаниях саммита, открытие которого проходит в Нур-Султане, страны — участницы ЕАЭС обсудят итоги работы союза и поставят задачи по расширению взаимодействия в различных сферах. В частности, речь идет о торговле, экономике, промышленности, финансах и социальной политике. Об этом пишет «Взгляд».

Ранее Путин заявил о необходимости странам Евразийского экономического союза совершенствовать координацию политики в ключевых отраслях экономики. Он подчеркнул, что «предстоит и далее совершенствовать координацию политики государств объединения в ключевых отраслях экономики».

Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета, напоминает «Газета.ru».