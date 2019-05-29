В Киеве оценили вероятность наказания для зачинщиков гражданской войны на Украине

Лица, развязавшие так называемую антитеррористическую операцию против населения Донбасса, должны понести за это ответственность в соответствии с законами Украины. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Мы все понимаем, что незаконно было применять самолеты и ракеты, а ведь их использовали против Луганска. Это же факт! И, конечно, за это должны отвечать те, кто отдавал соответствующие приказы», — уверен он.

Что же касается АТО, то, по мнению собеседника ФАН, если бы все было по закону, то зачинщики операции должны были бы нести ответственность за это.

«Но, учитывая сегодняшние реалии, я сомневаюсь, что это произойдет», — констатировал Погребинский.

По словам эксперта, речи о привлечении к ответственности солдат ВСУ, участвующих в гражданской войне на Украине, идти не должно.

«Я думаю, что в отношении любого солдата это, конечно, чепуха, потому как он не может принимать решения, это делают командиры, несущие впоследствии ответственность», — отметил он.

ФАН также поинтересовалось мнением на этот счет у члена комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина.

«Без принятия определенных решений никакой мир на Украине не наступит. И я бы хотел отказаться от практики комментировать все, кто бы что ни сказал на Украине. Из пушки по воробьям стрелять не хочется», — подчеркнул он.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. 14 апреля на сайте президента Украины появился текст указа за номером №405/2014 под названием «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», который санкционировал применение украинской армии против мирного населения в регионе.

Сегодня, 29 мая, стало известно о том, что эксперты Генпрокуратуры Украины признали применение ВСУ в регионе незаконным.