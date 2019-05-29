Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи Марии Бутиной, которая находится под стражей в США. Фонд перечислил на счет Бутиной 5 миллионов рублей из необходимых 43 миллионов и призывает общественные и политические организации оказывать удерживаемой в США россиянке осязаемую помощь.

Глава фонда Александр Малькевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что организация будет и дальше делать все возможное, чтобы россиянка вышла на свободу.

«Мы давно анонсировали помощь Марии. Более того, размер помощи будет увеличиваться. Размер первого транша составил пять миллионов. Следующий, я думаю, будет аналогичным. Мы будем пытаться работать с нашими партнерами и коллегами, пытаться привлекать деньги. Мы должны защищать наших соотечественников за границей. Дело Бутиной — это чистой воды политика, произвол со стороны Америки, я говорил об этом уже не раз. Ярлык «иностранного агента» в США очень легко навесить на любого, кто хочет нормальных отношений между нашими странами. В США народная дипломатия и общественная дипломатия — это сейчас преступление», — говорит аналитик.

По словам политолога, Москва должна действовать точно так же, как и Вашингтон. Он отметил, что Бутина является обычной гражданкой РФ с патриотическими взглядами, в то время как на территории России действуют агенты влияния Запада.

«Я считаю, что нам ничто не мешает задержать американских общественников и активистов и обменять их на Бутину. Я не понимаю, почему у нас в России многие НКО, финансируемые американцами, занимаются антигосударственной деятельностью и никакого наказания при этом не несут», — продолжает Малькевич.

Он выразил надежду, что другие общественные организации поддержат инициативу Фонда защиты национальных ценностей.

«Я надеюсь и верю, что и другие общественные организации, может быть, и финансовые структуры, политики смогут включиться в нашу инициативу. Я бы предложил устроить некую эстафету, запустить ее в социальных сетях, чтобы вызволить Марию Бутину из американской тюрьмы. Но необходимо не просто ставить ее портрет на аватар», — рассуждает специалист.

В заключение эксперт возмутился тем, что Бутина была заключена в тюрьму только потому, что выступала за равноправный диалог между Россией и США.

«Если в 80-е годы мы аплодировали, когда Саманта Смит приезжала, а Катя Лычева ездила в США, то сейчас Катю Лычеву в Америке просто бы «закрыли» за нормальное, искренне, человеческое желание того, чтобы две великие державы нормально общались. В Америке это является преступлением, как и любые выступления за нормализацию отношений между двумя странами», — подытожил Малькевич.

Бутина была задержана в июле 2018 года по обвинению в «связях» с российской разведкой и работе «иностранным агентом» в США без регистрации. В настоящий момент она находится под стражей в ожидании депортации в Россию. Ее родственникам пришлось заплатить огромные деньги, чтобы адвокаты смогли защитить честное имя россиянки. К сожалению, семья Марии не имеет достаточных финансовых ресурсов, чтобы оплачивать юристов в США. Помощь Бутиной начал оказывать Фонд защиты национальных ценностей.