Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Москва, 29 мая. Глава министерства финансов России Антон Силуанов прокомментировал предложение пересмотреть дивиденды компании «Транснефть» из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Силуанов назвал неправильной ситуацию, когда государство будет платить за «косяки» оператора нефтепроводов.

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за «косяки» компании, которая занимается поставкой нефти. Мне кажется, это не совсем правильно», — сказал глава Минфина РФ.

Снижение дивидендных выплат «Транснефти», по словам Силуанова, станет бюджетной компенсацией недоработок компании, не выполнившей свои обязательства.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в «Дружбе» будет «Транснефть», в министерстве экономического развития в то же время уточнили, что говорить о пересмотре дивидендов рано, ведь сумма ущерба из-за загрязненной нефти еще не определена.

Напомним, в апреле ряд стран приостановил транзит нефти из РФ из-за проблем с ее качеством. По данным «Транснефти», загрязнение было умышленным — возбуждено уголовное дело.

В конце апреля инцидент с «Дружбой» обсудили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.