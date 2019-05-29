Макаревич с песней выступит в защиту педофила Дмитриева

Москва, 29 мая. Актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и некоторые другие российские звезды намерены провести концерт в поддержку главы правозащитного центра «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной несовершеннолетней дочери.

Звезды готовы поддержать мужчину, который, по версии следствия, в течение трех лет фотографировал девочку обнаженной в развратных позах. Приемная дочь позировала старику с раздвинутыми ногами и с томно заведенными назад руками: возможности для двойной трактовки скандальных фотографий не остается.

Чтобы не вызвать подозрений, Дмитриев скрывал их в папке под названием «Здоровье ребенка». Подобные уловки в глазах общественности делают поведение мужчины особо циничным.

Однако у главы «Мемориала» нашлись защитники, среди которых оказались даже звезды, в частности Борис Гребенщиков, Борис Акунин, Дмитрий Быков и другие селебрити, заявляющие о своих оппозиционных взглядах. Поддержать фигуранта статьи о педофилии вызвались также Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая. Они намерены принять участие в благотворительном вечере в Сахаровском центре, где будет проведен сбор денег на поддержку Дмитриева и его семьи.

По мнению потенциальных участников вечера, инцидент с девочкой не перечеркивает заслуги Дмитриева перед общественностью. Он работал историком-краеведом, а также обнаружил места захоронений жертв сталинских репрессий.

Вероятно, защитники Дмитриева убеждены, что сломанной судьбой одной девочки можно было бы и пожертвовать. К счастью, такие взгляды не разделяет следствие: никакие профессиональные заслуги не могут оправдать совершенные человеком преступления.

Звезды утверждают, что действия против главы центра носят антидемократический характер. Однако они полностью игнорируют тот факт, что на Западе — который артисты и писатели регулярно ставят в пример — как раз медиасфера за преступления против детей наказывает жестко и моментально.

Ярким примером стала история с Кевином Спейси, которого Голливуд мгновенно отправил в забвение после того, как актера уличили в растлении 14-летнего мальчика. Артисту отказались вручать премию «Эмми», компания Netflix, выпускающая сериал «Карточный домик» разорвала с ним контракт, а режиссер Ридли Скотт вырезал все сцены с участием Спейси из уже снятого проекта «Все деньги мира».

Дмитриев же, вероятно, даже мог получать одобрение от коллег. Как выяснилось, замглавы карельского отделения «Мемориала», директор краеведческого музея Медвежьегорска Сергей Колтырин также был уличен в педофилии. Вместе со своим любовником он снял на видео «насильственные действия сексуального характера» к 13-летнему мальчику. За совершенное преступление он был приговорен к девяти годам колонии. Однако шокирует тот факт, Колтырин, являясь директором музея, много лет работал с детьми и водил их на некие «патриотические экскурсии».

Случай с Дмитиевым стал не первым, когда действия представителей оппозиции доходят до абсурда. В борьбе за «своих» они готовы оправдать любые преступления. Так, в Петербурге по-прежнему обсуждают дело активистов «Весны» Владимира Казаченко и Вадима Тишкина, которые устроили оргии с участием несовершеннолетних и подогревали себя наркотиками. Однако нашлись те, кто заявил, что молодые политики оказались «жертвами» в этой истории. Колумнист оппозиционного издания «Радио Свобода» Стефания Кулаева возмутилась, что их отправили в СИЗО и даже назвала Тишкина и Казаченко «бедными детьми».