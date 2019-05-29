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Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля

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Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля

Киев, 29 мая. Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

По ее словам, возгорание произошло на корабле, который в настоящее время находится на ремонте. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание электропроводки. На место незамедлительно прибыли пожарные, которые сейчас продолжают бороться с огнем.

Видео серьезного пожара появилось в Сети. Кадры выложил на своей странице в социальной сети Facebook Андрей Союстов. Он напомнил о спуске на воду среднего разведывательного корабля, переоборудованного из недостроенного среднего рыболовного морозильного траулера проекта 502ЭМ.                                       

«Вот на нем и полыхнуло», — пояснил автор.

Напомним, ранее «Кузница на Рыбальском» принадлежала инвестиционным фондам «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», владельцами которых являлись Петр Порошенко и Игорь Кононенко. Позже пресс-служба завода сообщила о готовящейся продаже предприятия. В итоге, «Кузница на Рыбальском» перешла во владение компании «Эвинз лимитед».

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук прокомментировал продажу завода и заявил, что Порошенко готовится к бегству из страны, для этого он избавляется от своих многочисленных активов.

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Автор: Сергей Петров
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