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Два взрыва прогремели в Сомали

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Два взрыва прогремели в Сомали

Могадишо, 29 мая. В Сомали зафиксированы два случая срабатывания самодельных взрывных устройств, сообщает работающий в этой стране журналист на своей странице в Twitter «Mogadishu Update».

«В последние несколько часов в Сомали было зарегистрировано не менее двух отдельных взрывов СВУ», — пишет журналист.

По его данным, первый взрыв произошел в районе деревни Вейдов на окраине столицы страны — Могадишо. Второй взрыв был направлен против конвоя миссии Африканского союза в Сомали, который находился неподалеку от Суха-Ксолаа.

На прошлой неделе мощный взрыв прогремел в районе президентского дворца в столице Сомали. После взрыва произошла интенсивная перестрелка между силами безопасности Сомали и неизвестными вооруженными людьми.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Mogadishu Update в Twitter
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