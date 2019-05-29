Два взрыва прогремели в Сомали

Могадишо, 29 мая. В Сомали зафиксированы два случая срабатывания самодельных взрывных устройств, сообщает работающий в этой стране журналист на своей странице в Twitter «Mogadishu Update».

«В последние несколько часов в Сомали было зарегистрировано не менее двух отдельных взрывов СВУ», — пишет журналист.

По его данным, первый взрыв произошел в районе деревни Вейдов на окраине столицы страны — Могадишо. Второй взрыв был направлен против конвоя миссии Африканского союза в Сомали, который находился неподалеку от Суха-Ксолаа.

BREAKING: At least 2 separate IED explosions have been reported in #Somalia in the past hours, The 1st explosion occurred at the area of Weydow village in the outskirt of #Mogadishu, While the 2nd explosion was targeted #AMISOM convoy passing through at Suqa Xolaha neighborhood. pic.twitter.com/35PY2s46JM — Mogadishu Update (@Magdashi3) May 29, 2019

На прошлой неделе мощный взрыв прогремел в районе президентского дворца в столице Сомали. После взрыва произошла интенсивная перестрелка между силами безопасности Сомали и неизвестными вооруженными людьми.