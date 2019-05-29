Сирия, 29 мая. «Ан-Нусра»*** готовит провокацию с химоружием на западе Алеппо. Возросло число жителей, недовольных принудительной мобилизацией в SDF**** в Ракке. Курды провели рейды в городе Абу Ан-Нитель в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействуют авиацию на западе Алеппо и на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: готовит очередную провокацию с использованием химоружия на окраинах Алеппо.

Курды: провели рейды в городе Абу Ан-Нитель северо-восточнее Дейр-эз-Зора; задержали около 20 гражданских лиц в Ракке; пережили взрыв в северной части провинции Хасака.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо вновь отмечаются боевые вылеты авиации САР. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (MMCSYR), самолеты сирийских ВВС нанесли точечные авиаудары по зонам дислокации боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, недалеко от населенного пункта Хан Аль-Асал. Сведения о потерях исламистов в живой силе или технике пока уточняются.

Тем временем появились сообщения о предстоящей атаке боевиков с использованием химического оружия. По словам главы сирийской сети по правам человека Ахмада Казема, радикалы «Ан-Нусры» готовят минированные машины, а также ракеты, оснащенные отравляющими веществами, дабы задействовать их во время очередного обстрела жилых кварталов и пригородов Алеппо и впоследствии обвинить в применении химоружия правительственные силы. Отмечается, что джихадисты начиняют боеприпасы хлором, белым фосфором и фосфатами, запрещенными международной конвенцией 1993 года. Поступают данные о том, что основной склад боевиков находится в населенном пункте Аль-Мансура в десяти километрах к западу от административного центра региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в восточной части провинции в населенном пункте Аз-Зер произошел взрыв. Детонировала бомба, заложенная в автомобиле курдских вооруженных формирований. Жертвами случившегося стали два человека, один из которых погиб. В организации взрыва подозреваются террористы «Исламского государства», «спящие ячейки» которых все еще осуществляют подпольную террористическую деятельность в занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах.

Между тем курды провели рейды в населенном пункте Абу Ан-Нитель, расположенном северо-восточнее административного центра региона. Об этом сообщает Twitter-канал (DeirEzzor24), не уточняя причин, побудивших курдских радикалов к началу обысков. Местные активисты полагают, что одним из факторов, которые подвигли SDF к этому, стали пожары, вспыхнувшие накануне вечером в сельскохозяйственных районах в окрестностях города. Напомним, многие обвиняют в поджогах джихадистов ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают осуществлять боевые вылеты в зонах контроля боевиков. Согласно информации новостного агентства Baladi-News, сирийская авиация работает в районе населенных пунктов Хубейт, Мсейбин и Кминас в южной части Идлиба. Как известно, самолеты ВВС САР уничтожают военные объекты исламистов антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», а также обеспечивают прикрытие Сирийской арабской армии (САА), ведущей наступление на северо-западе соседней Хамы. Ранее сообщалось, что силы Башара Асада были вынуждены приступить к полномасштабным боевым действиям на данном направлении в силу непрекращающихся нарушений режима тишины на границах демилитаризованной зоны со стороны джихадистов.

Провинция Ракка

Информационное агентство Al-Monitor сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают принудительный набор гражданских лиц для прохождения службы в рядах группировки. Около 20 молодых людей были задержаны в населенных пунктах Тель Ас-Саман, Ханиза и Мазраат-Тишрин и направлены в тренировочные лагеря. В свою очередь лидеры курдов отрицают факт проведения насильственной вербовки. По данным интернет-портала, наиболее остро вопрос незаконных задержаний жителей в рамках принудительной мобилизации стоит в Ракке, хотя рост числа недовольных граждан также наблюдается в Хасаке и Дейр-эз-Зоре.

Провинция Хасака

Поступили сведения о новом взрыве на территориях, оккупированных курдскими радикалами. Как передает в сети Twitter военный источник (EuphratesPost), взрывное устройство было активировано в момент проезда автомобиля так называемой милиции «Асайиш» к востоку от города Аль-Камышлы в северной части региона. Информации о возможных потерях со стороны курдов пока не поступало. Несмотря на то, что ответственность за организацию взрыва на данный момент не взяло на себя ни одно из антиправительственных формирований, предполагается, что СВУ было заложено членами подпольных групп «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)