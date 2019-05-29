Представитель Собчак прокомментировал сообщения о новом шоу на Первом канале

Москва, 29 мая. Коммерческий директор телеведущей Ксении Собчак прокомментировал информацию о том, что бывшая ведущая телешоу «Дом-2» может вернуться на Первый канал. Собчак работала на Первом канале в 2008-2009 годах, в частности, она была ведущей шестого сезона реалити-шоу «Последний герой».

Ранее СМИ сообщили, что в скором времени Собчак может представить на Первом свою новую программу. Ситуацию прокомментировал коммерческий директор телеведущей Кирилл.

«Следите за новостями, пожалуйста. Если Ксения Анатольевна сообщит, что будет вести шоу, значит, она будет вести шоу», — сказал представитель Собчак в интервью iReactor.

Пресс-служба Первого канала подтвердила факт обсуждения запуска программы Собчак, однако подробностей представлено не было.

В настоящее время Собчак занимает должность генерального продюсера телеканала Super, входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа», напоминает НСН. Кроме того, Собчак ведет собственное шоу на Youtube. На канал Собчак подписано почти 750 тысяч человек, ее интервью с Филиппом Киркоровым набрало более 4 миллионов просмотров.

В апреле Собчак приняла участие в шоу «Слава богу, ты пришел!» на телеканале СТС, в ходе которого спародировала балерину Анастасию Волочкову, сев на шпагат.