Киев, 29 мая. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал ему возглавить правительство страны.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которое отобрал бывший глава государства Порошенко. Саакашвили заявил, что прилетит в Киев в среду вечером​​​.

Как пишет украинский сайт ТСН, Саакашвили заявил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером Украины, и он отказался. Политик уточнил, что сейчас не видит себя в этой должности.

В апреле 2019 года Саакашвили назвал условие возвращения: он сообщил, что приедет на Украину в случае, если во втором туре президентских выборов этой страны победит шоумен Владимир Зеленский. Бывший президент Грузии считает, что «фактически на Украине произошла революция». Ранее Михаил Саакашвили отмечал, что был готов посетить Украину сразу же после выборов.

21 мая он уточнил, что украинские суды затягивают с рассмотрением его дела. Одиозный политик признался, что соскучился по Украине.

Кроме того, он напомнил, что новый президент Украины Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил, что все украинцы, стремящиеся строить новое государство, могут приехать на Украину.

Экс-губернатор Одесской области Украины Саакашвили тогда пообещал, что прилетит в Киев, однако точную дату своего возвращения он не назвал.

Напомним, в конце июля 2017 года пятый глава Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку при его получении экс-президент Грузии якобы предоставил поддельные документы — в частности, относительно судимости в Грузии. Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до этого момента не рассмотрена. Киевские власти в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны силовиков. Украинские пограничники запретили экс-губернатору Одесской области въезд в страну до 2021 года.