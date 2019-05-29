Путин призвал страны ЕАЭС совершенствовать координацию экономической политики

Нур-Султан, 29 мая. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости странам — участницам Евразийского экономического союза совершенствовать координацию политики в ключевых отраслях экономики. Соответствующее заявление он сделал на заседании в Нур-Султане.

По словам главы российского государства, «предстоит и далее совершенствовать координацию политики государств объединения в ключевых отраслях экономики».

«В полной мере осуществить принятые в рамках ЕврАзЭс решения о введении наднационального регулирования в банковском и финансовом секторах, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности», — подчеркнул Путин.

Он также сообщил, что «более слаженных совместных усилий требует унификация законодательной базы в области экономики». По словам Путина, важно продолжить оптимизацию административных правил и процедур.

Лидер России проинформировал, что круг внешнеторговых партнеров ЕАЭС расширяется. По его словам, 29 мая будет принято решение о подписании соглашения о свободной торговле с Сербией.

«На финальной стадии (находятся — прим.) переговоры по аналогичному документу с Сингапуром, который признан сейчас самой конкурентноспособной экономикой мира», — заметил Путин.

Он рассказал о завершении ратификации временного соглашения с Ираном и выразил надежду на продолжение динамичной работы с Израилем, Египтом, Индией.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета в столицу Казахстана. На заседаниях саммита стороны подведут итоги работы ЕАЭС за пять лет и наметят «задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике».

Напомним, глава российского государства предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.