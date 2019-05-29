Племянник Аллы Пугачевой готовится к тайной свадьбе

Москва, 29 мая. Племянник Аллы Пугачевой Влад заявил о свадьбе. Его избранницей стала бухгалтер из Казани.

Влад является сыном младшего брата Пугачевой. Несколько лет назад, когда его отец скончался, певица взяла его на поруки. Примадонна оплатила родственнику лечение в Израиле после того, как племянника парализовало из-за пристрастия к наркотикам.

Избавившийся от наркозависимости мужчина сообщил, что собирается жениться. Его избранницей стала бухгалтер из Казани по имени Гузель. Женщина приехала на заработки в столицу, оставив дома 14-летнего сына.

«Я счастлив, — признался жених в беседе с KP.Ru. — Мы с Гузель пока живем на съемной квартире, но через месяц съедут квартиранты, и мы будем жить в квартире около метро «Аэропорт», которую мне тетя Алла подарила».

Пугачев добавил, что никаких громких торжеств не планируется. Он уточнил, свадьба будет тайной: мужчина предпочел не разглашать дату бракосочетания, чтобы у ЗАГС его не встречали журналисты.

«Это только наш праздник», — пояснил он.

Остается секретом, что думает о предстоящем торжестве Пугачева. Никаких комментариев певица не давала. Кроме того, у СМИ есть подозрения, что знаменитая тетя даже не знает о предстоящем событии в ее семье.

У Влада Пугачева уже есть сын Евгений, опекуном которого является Пугачева. Мальчик растет в семье водителя артистки Игоря Польшикова, которого называет папой. Разумеется, Пугачева помогает мальчику. По некоторым данным, малыш не раз присутствовал на семейных праздниках, а также посещал вечеринки звездных детей в компании Гарри и Лизы Галкиных.