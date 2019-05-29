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ВОЗ признала выгорание на работе болезнью

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ВОЗ признала выгорание на работе болезнью

Москва, 29 мая. Всемирная организация здравоохранения официально признала выгорание на работе болезнью. Соответствующее решение было принято на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая в настоящее время проходит в Женеве.  

Выгорание на работе было внесено в каталог Международной классификации болезней с формулировкой «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться».

Признание выгорания на работе болезнью позволит столкнувшимся с данным состоянием обращаться за помощью к специалистам. По мнению экспертов, всего существует три аспекта заболевания: о выгорании на работе свидетельствуют чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к работе, а также снижение производительности труда.

Классификационный список МКБ был пересмотрен впервые за почти 30 лет. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее ВОЗ определила главную причину детского ожирения. По мнению специалистов, повышенный риск развития заболевания наблюдается у детей, которые не находились на грудном вскармливании.

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Автор: Василий Котов
Источник: Российская газета
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