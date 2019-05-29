США тестируют новые фейки против правительства Сирии в надежде сохранить «Эр-Рукбан»

США и их союзники делают все возможное, чтобы сохранить свое военное присутствие на юге Сирии. Лагерь «Эр-Рукбан» — самый главный аргумент, который Запад использует для объяснения своей якобы гуманитарной миссии. О новых методах американцев удержать беженцев в зоне своей оккупации под Ат-Танфом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Вашингтон стремится убедить международное сообщество, якобы людям, которые несколько лет назад оказались в «Рукбане», некуда идти и никто о них не позаботится. Тем временем благодаря усилиям сирийского правительства уже более 13 тысяч людей смогли уехать из лагеря. Людей привозят в центры временного размещения в провинции Хомс, где они получают воду, еду, постельные принадлежности, одежду, медицинскую помощь и лекарства.

В среднем каждый сириец проводит в центрах не более суток, после чего он может уехать в свой дом или к новому месту жительства, если его жилье было разрушено или стало непригодным для проживания из-за действий террористов.

Но для того чтобы продлить существование лагеря, Соединенные Штаты тем временем пытаются добиться от ООН более частых поставок гуманитарной помощи туда. Страны международной коалиции уверяют, будто бы люди согласны жить в «Эр-Рукбане», нужно только обеспечить их всем необходимым.

Сирийское правительство и Россия справедливо парируют, что гуманитарная помощь не может существенно улучшить уровень жизни людей в лагере. Даже если бы вся вода, еда, лекарства и предметы улучшения быта не отбирались боевиками, охраняющими лагерь, как тюрьму, люди все равно продолжали бы жить в старых палатках, которые не укрывают ни от дождя, ни от ветра, ни от палящего сирийского солнца.

Кроме того, никто не может устранить проблему с нехваткой воды в лагере: ее никогда нет даже в том объеме, чтобы раздать людям минимальный запас для питья. За все время существования лагеря американцы ни разу не привезли столько воды, чтобы все обитатели «Рукбана» могли готовить себе еду и регулярно мыться и стирать вещи.

Чтобы скрыть эти явные преступления против сирийцев, западные медиа пытаются обвинить легитимное правительство Сирии в «затруднении поставок гуманитарной помощи в лагерь». В ход идут запрещенные приемы – игра на сострадании читателей, которые, конечно, жалеют детей и взрослых, вынужденных жить годами посреди пустыни.

Заодно проамериканские ньюсмейкеры идут против законов логики и нарушают причинно-следственную связь: якобы не контролирующие лагерь США готовы любой ценой продолжать мучить беженцев жизнью в не подходящем для этого месте, а именно сирийское правительство будто бы хочет оставить людей без помощи.

Но, безусловно, это лишь очередная инсинуация, призванная продлить ужасающее существование «Эр-Рукбана» в угоду геополитическим интересам Вашингтона, подчеркнул в комментарии для ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Причем ранее США сами препятствовали доставке гуманитарных грузов в лагерь, а та помощь, которая все-таки доставлялась туда, преимущественно отбиралась боевиками, а жителям в итоге не доставалось почти ничего. Это только приближает наступление полномасштабной катастрофы в «Эр-Рукбане», но американцам выгодно его сохранение, и потому они продолжают прибегать ко всяческим ухищрениям, а мы слышим очередные беспочвенные обвинения со стороны Штатов в адрес официального Дамаска. Кроме того, отчаявшиеся местные обитатели — это крупный ресурс живой силы, они вербуются в базирующиеся на базе «Ат-Танф» антиправительственные исламистские бандформирования», — заметил эксперт.

Также американцы стремятся поддерживать как можно больше очагов нестабильности в САР, а данная 55-километровая зона на юге провинции Хомс, препятствующая движению иранских подразделений в Сирийской пустыне и работе ключевой трассы Дамаск – Багдад, представляет для Пентагона особое стратегическое значение.