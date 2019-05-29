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США тестируют новые фейки против правительства Сирии в надежде сохранить «Эр-Рукбан»

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США тестируют новые фейки против правительства Сирии в надежде сохранить «Эр-Рукбан»

США и их союзники делают все возможное, чтобы сохранить свое военное присутствие на юге Сирии. Лагерь «Эр-Рукбан» — самый главный аргумент, который Запад использует для объяснения своей якобы гуманитарной миссии. О новых методах американцев удержать беженцев в зоне своей оккупации под Ат-Танфом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Вашингтон стремится убедить международное сообщество, якобы людям, которые несколько лет назад оказались в «Рукбане», некуда идти и никто о них не позаботится. Тем временем благодаря усилиям сирийского правительства уже более 13 тысяч людей смогли уехать из лагеря. Людей привозят в центры временного размещения в провинции Хомс, где они получают воду, еду, постельные принадлежности, одежду, медицинскую помощь и лекарства.

В среднем каждый сириец проводит в центрах не более суток, после чего он может уехать в свой дом или к новому месту жительства, если его жилье было разрушено или стало непригодным для проживания из-за действий террористов.

«Эр-Рукбан»

Но для того чтобы продлить существование лагеря, Соединенные Штаты тем временем пытаются добиться от ООН более частых поставок гуманитарной помощи туда. Страны международной коалиции уверяют, будто бы люди согласны жить в «Эр-Рукбане», нужно только обеспечить их всем необходимым.

Сирийское правительство и Россия справедливо парируют, что гуманитарная помощь не может существенно улучшить уровень жизни людей в лагере. Даже если бы вся вода, еда, лекарства и предметы улучшения быта не отбирались боевиками, охраняющими лагерь, как тюрьму, люди все равно продолжали бы жить в старых палатках, которые не укрывают ни от дождя, ни от ветра, ни от палящего сирийского солнца.

Кроме того, никто не может устранить проблему с нехваткой воды в лагере: ее никогда нет даже в том объеме, чтобы раздать людям минимальный запас для питья. За все время существования лагеря американцы ни разу не привезли столько воды, чтобы все обитатели «Рукбана» могли готовить себе еду и регулярно мыться и стирать вещи.

Карта военных действий в Сирии

Чтобы скрыть эти явные преступления против сирийцев, западные медиа пытаются обвинить легитимное правительство Сирии в «затруднении поставок гуманитарной помощи в лагерь». В ход идут запрещенные приемы – игра на сострадании читателей, которые, конечно, жалеют детей и взрослых, вынужденных жить годами посреди пустыни.

Заодно проамериканские ньюсмейкеры идут против законов логики и нарушают причинно-следственную связь: якобы не контролирующие лагерь США готовы любой ценой продолжать мучить беженцев жизнью в не подходящем для этого месте, а именно сирийское правительство будто бы хочет оставить людей без помощи.

Проамериканские боевики в зоне Ат-Танфа

Но, безусловно, это лишь очередная инсинуация, призванная продлить ужасающее существование «Эр-Рукбана» в угоду геополитическим интересам Вашингтона, подчеркнул в комментарии для ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Причем ранее США сами препятствовали доставке гуманитарных грузов в лагерь, а та помощь, которая все-таки доставлялась туда, преимущественно отбиралась боевиками, а жителям в итоге не доставалось почти ничего. Это только приближает наступление полномасштабной катастрофы в «Эр-Рукбане», но американцам выгодно его сохранение, и потому они продолжают прибегать ко всяческим ухищрениям, а мы слышим очередные беспочвенные обвинения со стороны Штатов в адрес  официального Дамаска. Кроме того, отчаявшиеся местные обитатели — это крупный ресурс живой силы, они вербуются в базирующиеся на базе «Ат-Танф» антиправительственные исламистские бандформирования», — заметил эксперт.

Беженцы

Также американцы стремятся поддерживать как можно больше очагов нестабильности в САР, а данная 55-километровая зона на юге провинции Хомс, препятствующая движению иранских подразделений в Сирийской пустыне и работе ключевой трассы Дамаск – Багдад, представляет для Пентагона особое стратегическое значение.

«Соединенные Штаты любыми способами препятствуют развитию мирного процесса в арабской республике, и им важно поддержание районов сохранения напряженности и активности исламистов, где продолжили бы формироваться антиправительственные вооруженные группировки. Ат-Танф — одна из главных таких областей. Отсюда бандгруппы время от времени предпринимают рывки в направлении важных позиций Сирийской арабской армии (САА), пытаясь развязать новую крупную войну против правительственных сил. Рядом с этими террористами и вынуждены существовать беженцы «Рукбана». Потому-то Дамаск и РФ предлагают скорее вывести мирных людей оттуда, это единственный выход», — заключил Борис Долгов.

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Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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