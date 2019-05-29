Волочкова в новом клипе предстала в образе «Зины из магазина»

Москва, 29 мая. Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова приняла участие в съемках клипа, режиссером которого стал Леонид Закошанский. О своих впечатлениях от съемок Волочкова рассказала в Instagram.

Балерина предстала в образе «Зины из магазина». Впрочем, наряд Волочковой лишь отдаленно напоминал традиционную одежду продавщиц, ведь балерина облачилась в сверхкороткое платье и надела туфли на высоких каблуках.

«Ждите шедевр. Я так люблю эксперименты», — сообщила подписчикам Волочкова.

Балерина также опубликовала видео со съемок. На кадрах Волочкова запечатлена танцующей в весьма странной компании рядом с сельским магазином.

Несколько дней назад Волочкова показала в соцсетях фото с репетиции спектакля «Клоун и балерина», а также призналась, что к своим главным недостаткам относит чрезмерную открытость и доверчивость.