Волочкова в новом клипе предстала в образе «Зины из магазина»
Москва, 29 мая. Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова приняла участие в съемках клипа, режиссером которого стал Леонид Закошанский. О своих впечатлениях от съемок Волочкова рассказала в Instagram.
Балерина предстала в образе «Зины из магазина». Впрочем, наряд Волочковой лишь отдаленно напоминал традиционную одежду продавщиц, ведь балерина облачилась в сверхкороткое платье и надела туфли на высоких каблуках.
«Ждите шедевр. Я так люблю эксперименты», — сообщила подписчикам Волочкова.
Балерина также опубликовала видео со съемок. На кадрах Волочкова запечатлена танцующей в весьма странной компании рядом с сельским магазином.
Очень веселой была съемка клипа Леонида @leonidzakoshanskiy ???????????????? Ждите сюрприз! Я в этом проекте Зина. Продавщица магазина.???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #клип
Несколько дней назад Волочкова показала в соцсетях фото с репетиции спектакля «Клоун и балерина», а также призналась, что к своим главным недостаткам относит чрезмерную открытость и доверчивость.