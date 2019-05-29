Панин заплатит авиакомпании за пьяный дебош в самолете

Ярославль, 29 мая. Суд во Владимирской области обязал актера Алексея Панина компенсировать авиакомпании «Победа» ущерб в размере 59 тысяч рублей, сообщили во Владимирском областном суде.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Пьяного Панина сняли с рейса Москва — Стамбул.

«После замечаний бортпроводника о запрете курения на борту судна актер устроил пьяный дебош», — напомнили в суде.

Представители «Победы» в аэропорту «Внуково» передали актера сотрудникам линейного отдела полиции. Для ликвидации последствий курения авиаперевозчик был вынужден провести в самолете дополнительную санитарную обработку. Расходы «Победы» составили 59 тысяч рублей. Затраты подтверждены актом выполненных работ.

«Судогодский районный суд удовлетворил иск ООО «Авиакомпания «Победа» о взыскании убытков, причиненных курением на воздушном судне, — констатировали в пресс-службе суда. — Известный актер выплатит авиакомпании 59 тысяч рублей».

Уточняется, что решение о штрафе не вступило в законную силу. Актер может его обжаловать в суде апелляционной инстанции в течение 15 дней со дня принятия.

В марте этого года Панин опубликовал в социальной сети запись, в которой признался, что не испытывает теплых чувств к России. По словам актера, в страну ему «не хочется возвращаться». Панин назвал Родину «грязной, уголовной и гомофобной страной». После этого некий адвокат Александр Сергеев написал на актера заявление о возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства.