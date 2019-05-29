Киев, 29 мая. Украинская писательница Лариса Ницой обратилась с жесткой критикой к жителям страны. Она написала пост в Facebook, где возмутилась терпеливостью украинцев в отношении «российской экспансии» в культурной сфере.

Ницой призвала граждан «не ограничивать свое желание слышать и читать украинское редкими резервациями единомышленников». Ницой обвинила украинцев в привычке «жить в гетто».

Писательница заявила, что украинцы привыкли жить в гетто. По ее словам, после государственного переворота 2014 года они получили свое государство, язык, культуру, но продолжат жить под парадигмой гетто.

«Мы создаем свои культурные сообщества, организуем свои местечки, фестивалики, прячась в них от агрессивного «русского мира», — написала она.

По мнению автора, «главные сцены в стране все равно заняты русской попсой, русском тусней», но Киев не противостоит этому. Писательница подчеркнула, что украинцы «отходят в сторону, чтобы поискать новый угол и прижаться в нем со своим украинским миром». В качестве примера Ницой привела «Книжный арсенал» в Киеве. По ее мнению, мероприятие стало «оазисом в обрусевшей пустыне», куда стекались украинцы со всей страны «подышать украинским воздухом». На фестивале группа, которая вышла на сцену, спела на русском. Часть публики потянулась к артистам, а часть — «получившая пощечину, ошарашенно стала удаляться от сцены».

«Завершение книжного фестиваля для этой украинской части было вконец испорчено», — написала Ницой.

Ранее Ницой объявила себя «первым языковым инспектором» на Украине. По ее словам, она стоит исключительно на стороне украинского языка и украинского народа. Писательница подчеркнула ,что всегда вступает в дискуссию, когда с ней начинают разговаривать «не на том языке».

По ее словам, такое происходит в школах или в сфере обслуживания. Ницой подчеркнула, что постоянно следит за изменением законодательства, чтобы доказывать своим оппонентам их неправоту.

Напомним, что ранее во Львовской области Украины власти ввели запрет на использование русского языка. Львовский областной совет запретил публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

Ранее лидер общественного движение «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что запрет русского языка во Львоской области сделает невозможным реинтеграцию Донбасса и расколет Украину.