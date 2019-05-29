Певица Лолита жестко унизила известного рэпера, указавшего на ее килограммы и алкоголизм
Москва, 29 мая. Российская певица Лолита стала участницей юмористического шоу блогера Ильи Соболева «Площадка для оскорблений».
Известная исполнительница встретилась с украинским рэпером Kyivstoner. Участники шоу должны были по очереди оскорблять друг друга. Оппоненты ответственно подошли к своей задаче и без стеснения бросали друг другу хлесткие оскорбления.
«Вам нужно отдать свою одежду в «Жить здорово!», потому что вечно ходите в какой-то мошонке», — сказал рэпер Kyivstoner.
В ответ на оскорбление Милявская решила намекнуть на вес оппонента.
«А если тебе отрезать голову, ты еще два дня будешь набирать вес», — отметила певица.
Украинский рэпер решил не обходить стороной фигуру Милявской и указал на лишние килограммы певицы. Он также упрекнул ее в злоупотреблении алкоголем.
«Я бы очень хотел, чтобы таких певиц было намного больше, а не просто одна увеличивалась», — парировал Kyivstoner.
Милявская в свою очередь заявила, что рэп-исполнителя «много кто хочет убить», и пояснила, что в этом случае речь идет о «холестерине, тромбозе и варикозе». Об этом пишут «Дни.ру».
«Вы молодец, что постриглись налысо, потому что так Ваша голова легче пролезает в попу Басте», — пристыдила оппонента Милявская за заискивание перед его коллегой.
После баттла был объявлен победитель. Им оказалась Лолита Милявская. Певица обратилась к своим подписчикам, и, используя нецензурную лексику, объяснила, что участвовала в шоу за большие деньги. По словам Милявской, она безразлична к мужским половым органам.
Ранее Лолита призналась, что некоторое время назад употребляла кокаин. Она объяснила, почему пристрастилась к запрещенным препаратам.
По словам исполнительницы, наркотики давали ей силы сниматься в передаче «Без комплексов», хотя «на подвиги» ее уже не тянуло. Об этом Милявская рассказала в интервью ведущей YouTube-канала «А поговорить?» Ирине Шихман.