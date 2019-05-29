Россия зафиксировала 11 случаев нарушения режима перемирия в Сирии

Москва, 29 мая. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения режима прекращения огня на территории САР. Десять случаев стрельбы зафиксировано в провинции Латакия, один — в провинции Хама.

«Зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Хама – два, Алеппо – один, Идлиб – один», — говорится в комментарии Центра по примирению враждующих в САР сторон.

Сотрудники центра в течение суток провели одну гуманитарную акцию в районе населенного пункта Алеппо, местным жителям выдали тысячу продовольственных наборов, общей вес которых превышает 4 тонны.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о гуманитарных акциях, которые российские военные провели в провинциях Хама и Дейр-эз-Зор. За приемом больных, который осуществляли российские специалисты, а также раздачей продовольственных наборов наблюдал корреспондент ФАН.