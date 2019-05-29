Председатель КНР посетит РФ в июне и примет участие в ПМЭФ

Москва, 29 мая. Глава КНР Си Цзиньпин с 5 по 7 июня совершит официальный визит в Россию, а также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает в среду китайский МИД.

«По приглашению российской стороны председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5–7 июня», — уточнил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил подготовку визита в Россию лидера КНР Си Цзиньпина с главой китайского МИД Ван И. На встрече стороны отметили успешное развитие двусторонних отношений между Пекином и Москвой.

Также Путин передал слова благодарности Си Цзиньпину за теплый прием в Пекине во время международной конференции «Один пояс — Один путь».

В 2019 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. В рамках форума запланировано более 120 мероприятий. Как отметил президент РФ Владимир Путин, достигнутые благодаря форуму договоренности помогают укрепить и нарастить международное партнерство.