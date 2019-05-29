Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за некачественную нефть в «Дружбе»

Нур-Султан, 29 мая. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, у президентов двух стран состоялась рабочая встреча на полях Высшего Евразийского экономического совета, однако тема компенсаций не затрагивалась.

«Нет, это пока не обсуждалось», — подчеркнул Песков.

Напомним, проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по южной ветке нефтепровода, возникла в конце апреля 2019 года. Российский оператор Транснефть сообщил, что имеет место быть умышленное загрязнение нефти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении шестерых человек, которые, по версии следствия, занимались поставкой загрязненной нефти. По информации СУ СК РФ, злоумышленники похитили нефть на сумму порядка миллиарда рублей.

После того, как по нефтепроводу начала поступать некачественная нефть, Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и Прибалтику. Очистка от загрязненной нефти началась на участке «Дружбы» 1 мая. Спустя 20 дней ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов были сняты.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак дал оценку влиянию ситуации с нефтепроводом «Дружба» на рынок нефти. По его словам, баланс между спросом и предложением не был нарушен.