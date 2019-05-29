Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Клинцевич объяснил, как защищен Крымский мост от украинских провокаций

1 428
0 Оставить комментарий

Клинцевич объяснил, как защищен Крымский мост от украинских провокаций

Военный аналитик Александр Артамонов рассказал о последствиях возможных провокаций со стороны Украины против Крымского моста. По его словам, если Киев решится использовать вооружения против инфраструктурного объекта, это приведет к полномасштабной войне.

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — написал он в своей статье для издания «Звезда».

Клинцевич объяснил, как защищен Крымский мост от украинских провокаций

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей исключил вероятность провокаций с применением военной техники. По его словам, в Киеве прекрасно понимают, что акт военной агрессии обернется для Украины катастрофой.

«Я в это не верю. При всей глупости, которую часто демонстрирует украинская власть, это невозможно, несмотря на то, что господь бог отнял у них разум. На Украине есть разумные военные, которые понимают возможные политические, экономические и военные последствия подобных шагов», — говорит сенатор.

Клинцевич рассказал о последствиях для Киева в случае провокаций против Крымского моста

Российский политик напомнил, что Украиной фактически руководят Соединенные Штаты; Вашингтон последовательно проводит антироссийскую политику.

«Агрессивная риторика будет продолжаться. Неадекватные эксперты могут рассуждать о провокации и ее необходимости исключительно для того, чтобы поднять свой рейтинг. Все это — следствие той русофобии, которая навязана Украине американцами», — отмечает Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что вопросы обеспечения безопасности продуманы до мелочей.

«Перейти к практическому осуществлению этой задумки невозможно. Во-первых, в Вооруженных силах Украины нет самоубийц. Во-вторых, они понимают последствия возможной провокации. При проектировании моста и введении его в эксплуатацию вопросы безопасности этого важнейшего стратегического объекта были продуманы до мелочей. Была создана мониторинговая группа, специальные подразделения и все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность моста», — продолжает он.

В завершение беседы он добавил, что Россия будет жестко реагировать на любые выпады, в том числе и военные.

«Открытое военное противостояние будет жестко пресечено Россией. Более того, оно повлечет колоссальные последствия для украинской государственности», — подытожил Франц Клинцевич.

infox - new
Автор: Михаил Блинов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров