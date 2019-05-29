Клинцевич объяснил, как защищен Крымский мост от украинских провокаций

Военный аналитик Александр Артамонов рассказал о последствиях возможных провокаций со стороны Украины против Крымского моста. По его словам, если Киев решится использовать вооружения против инфраструктурного объекта, это приведет к полномасштабной войне.

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — написал он в своей статье для издания «Звезда».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей исключил вероятность провокаций с применением военной техники. По его словам, в Киеве прекрасно понимают, что акт военной агрессии обернется для Украины катастрофой.

«Я в это не верю. При всей глупости, которую часто демонстрирует украинская власть, это невозможно, несмотря на то, что господь бог отнял у них разум. На Украине есть разумные военные, которые понимают возможные политические, экономические и военные последствия подобных шагов», — говорит сенатор.

Российский политик напомнил, что Украиной фактически руководят Соединенные Штаты; Вашингтон последовательно проводит антироссийскую политику.

«Агрессивная риторика будет продолжаться. Неадекватные эксперты могут рассуждать о провокации и ее необходимости исключительно для того, чтобы поднять свой рейтинг. Все это — следствие той русофобии, которая навязана Украине американцами», — отмечает Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что вопросы обеспечения безопасности продуманы до мелочей.

«Перейти к практическому осуществлению этой задумки невозможно. Во-первых, в Вооруженных силах Украины нет самоубийц. Во-вторых, они понимают последствия возможной провокации. При проектировании моста и введении его в эксплуатацию вопросы безопасности этого важнейшего стратегического объекта были продуманы до мелочей. Была создана мониторинговая группа, специальные подразделения и все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность моста», — продолжает он.

В завершение беседы он добавил, что Россия будет жестко реагировать на любые выпады, в том числе и военные.