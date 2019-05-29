Киев, 29 мая. Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны. Об этом рассказал адвокат находящегося под уголовным делом бывшего главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов.

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе. По словам стороны защиты, вывод прокурорских экспертов полностью подтверждает обвинения России о незаконных действиях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Как пишет «Политнавигатор», он уточнил, что вывод экспертизы указан в сообщении о подозрении Владимира Заманы. В документах специалистов содержится фраза, что согласно статье 17 Конституции Украины, армия государства не может быть задействована в каких-либо вооруженных действиях внутри страны. Как подчеркнул адвокат, из оценки экспертов можно сделать итог, что ВС Украины предназначены только для отражения внешней агрессии.

«То, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. Мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям», — уточнил юрист.

Животов подчеркнул, что есть официальный документ, согласно которому, любого украинского солдата можно обвинить в нарушении закона в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.