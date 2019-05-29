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Путин пообщается с Моди на саммите ШОС

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Путин пообщается с Моди на саммите ШОС

Москва, 29 мая. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщаются на саммите ШОС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Они будут вместе там, они так или иначе увидятся на полях, конечно», — отметил он.

Напомним, 23 мая Путин провел телефонные переговоры с Моди. Глава российского государства лично поздравил его с победой партии «Бхаратия джаната парти» (БДП) на парламентских выборах в Индии. Отметим, согласно официальным данным ЦИК Индии, БДП одержала победу на всеобщих выборах, получив 288 из 543 мест в парламенте.

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Автор: Сергей Петров
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